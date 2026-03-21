മാഹിയിൽ തുടരാൻ യുഡിഎഫ്, പിടിച്ചെടുക്കാൻ എൽഡിഎഫ്; പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി സ്ഥാനാർഥികൾ

സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ രമേഷ്‌ പറമ്പത്തും സിപിഎം സ്വതന്ത്രന്‍ അഡ്വ. ടി. അശോക് കുമാറും എന്‍ഡിഎക്കു വേണ്ടി ബിജെപി നേതാവ് എ. ദിനേശനുമാണ് മാഹിയില്‍ പോര്‍ മുഖം തുറക്കുന്നത്.

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 മാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപി
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 1:32 PM IST

കണ്ണൂര്‍: മാഹിയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കം തുടങ്ങി. കേരളത്തോടൊപ്പം പുതുച്ചേരിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം സജീവമായി. സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ രമേഷ്‌ പറമ്പത്തും സിപിഎം സ്വതന്ത്രന്‍ അഡ്വ. ടി അശോക് കുമാറും എന്‍ഡിഎക്കു വേണ്ടി ബിജെപി നേതാവ് എ. ദിനേശനുമാണ് മാഹിയില്‍ പോര്‍ മുഖം തുറക്കുന്നത്.

പഴയ പള്ളൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍പ്പെട്ട ചാലക്കര, പളളൂര്‍, പന്തക്കല്‍ മേഖലകളിലാണ് ഇത്തവണ മുന്നണികള്‍ പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അന്തര്‍സംഘര്‍ഷങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രധാനമായി ഉടലെടുത്ത മേഖല എന്ന നിലയിലാണ് മുന്നണികള്‍ ഇവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിലെ എംഎല്‍എ രമേഷ്‌ പറമ്പത്ത് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലായിരുന്നിട്ടും നടപ്പാക്കിയ വികസനമാണ് ജനസമക്ഷം എടുത്തു കാട്ടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടം പര്യടനം പൂര്‍ത്തിയായതോടെ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇത്തവണ കോണ്‍ഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യം പുതുച്ചേരി ഭരിക്കുമെന്നും അതോടെ ഈ പ്രദേശം വികസന കുതിപ്പിലെത്തുമെന്നും രമേഷ്‌ പറയുന്നു.

രമേഷ് പറമ്പത്തിൻ്റെ വാദമുഖങ്ങള്‍ സിപിഎം സ്വതന്ത്രനായ അഡ്വ. ടി. അശോക് കുമാര്‍ നിഷേധിക്കുകയാണ്. മാഹിയില്‍ മുൻസിപ്പല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താതെ പോയതാണ് മാഹിയുടെ വികസന മുരടിപ്പിന് കാരണമായത്. അയ്യായിരം കോടിയുടെ കേന്ദ്രസഹായമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. ഇതിന് കാരണക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ മാഹിയുടെ വികസനം പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കുകയാണ്.

അതെല്ലാം ജനം തിരിഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാഹിയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം ഏകോപിച്ചാണ് എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാം തവണ പര്യടനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണ മാഹി മണ്ഡലം എല്‍ഡിഎഫ് തിരിച്ചു പിടിക്കും. ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനം പ്രാദേശിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള ക്ലാസുകളും നിര്‍ദേശങ്ങളും തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ അവികസിത കാലത്തിന് അറുതി വരുത്തുക എന്നാണ് എല്‍ഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണ രീതി. ഇരു മുന്നണികളുടേയും വാദമുഖങ്ങളെ തള്ളിയാണ് എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി എ. ദിനേശൻ്റെ പ്രചാരണ രീതി. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം നടത്തി ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നും ഏകോപനം നടത്തി പരമാവധി വോട്ടു നേടുക എന്നതാണ് എന്‍ഡിഎയുടെ രീതി.

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ നടക്കേണ്ട വികസനമാണ് മാഹിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണ കൂടം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മാഹിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് മാഹിയിലും ആവര്‍ത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏഴായിരത്തിലേറെ വോട്ട് മാഹി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നേടിയിരുന്നു.

അതിനു ശേഷമുളള പ്രവര്‍ത്തനവും ജനബന്ധവും കൊണ്ട് ജയിക്കാനാകുമെന്ന് ദിനേശന്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നു. 2021ല്‍ രമേഷ് പറമ്പത്ത് 300 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചു കയറിയത്. ഇടത് സ്വതന്ത്രന്‍ എം. ഹരിദാസ് 9444 വോട്ടുകള്‍ നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഇത്തവണ പന്ത്രണ്ടായിരം വോട്ടുകള്‍ നേടുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് പറയുന്നത്. മാഹിക്കു വേണ്ടി നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയ അശോക് കുമാര്‍ തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയിലുമാണ്.

ഇരു മുന്നണികളേയും നിലം പരിശാക്കി എന്‍ഡിഎ വിജയക്കൊടി നാട്ടുമെന്ന് ദിനേശനും ഉറപ്പിക്കുന്നു. തീര്‍ത്തും പ്രവചനാതീത മത്സരമാണ് മാഹിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. 31,000 ലേറെ വോട്ടുകളാണ് മാഹി മണ്ഡലത്തിലുളളത്. ഈ മാസം 23ാം തിയ്യതി വരെ വോട്ട്‌ചേര്‍ക്കാം.

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
മാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
കോണ്‍ഗ്രസ്
ബിജെപി
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

