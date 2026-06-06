കെ കെ മഹേശൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുധീരന്; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി
ഇതോടെ ഏറെ വിവാദമായ മൈക്രോഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് വീണ്ടും സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്കാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്
Published : June 6, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 5:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്എൻഡിപി കണിച്ചുകുളങ്ങര യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയും ദേവസ്വം ഖജാൻജിയും മൈക്രോഫിനാൻസ് സംസ്ഥാന കോ-ഓർഡിനേറ്ററുമായിരുന്ന കെ കെ മഹേശൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയംഗം വി എം സുധീരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി. കെ കെ മഹേശൻ്റെ ഭാര്യ ഉഷാദേവിയുടെ പരാതിക്കൊപ്പമാണ് സുധീരൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഏറെ വിവാദമായ മൈക്രോഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് വീണ്ടും സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്കാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്.
കെ കെ മഹേശനെ സ്വയം ജീവൻ വെടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മഹേശൻ്റെ സഹധർമിണി ഉഷാദേവി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഫലപ്രദമായ യാതൊരു നടപടിയും മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
സ്വജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 32 പേജ് വരുന്ന ആത്മഹത്യാകുറിപ്പ് കേരളത്തിലെ എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്ക് മഹേശൻ അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുറിപ്പിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിൽ നിന്നും താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക പീഡനങ്ങളും കേസുകളിൽ കുടുക്കി ജയിലിലാക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ക്രമക്കേടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ തൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുടേയും എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിലും ട്രസ്റ്റിലും നടന്നുവരുന്ന ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ മഹേശനിൽ ചുമത്തുമെന്നുമുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഭീഷണിയുമാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഉഷാകുമാരിയുടെ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നും സുധീരൻ തൻ്റെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മരണ ദിവസം തയാറാക്കി പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന, മരണ കാരണം വിവരിച്ച മറ്റൊരു ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് സേന മാറ്റിയതായി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ അറിയിച്ചതായും ഉഷാദേവി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് സുധീരൻ്റെ കത്തിലുള്ളത്.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത സുപ്രധാനവും പ്രസക്തവുമായ രേഖകൾ മിക്കതും തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ദുസ്ഥിതിയാണുണ്ടായത്. മഹേശൻ്റെ ചരമക്കുറിപ്പുകളിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്ന വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഇതെല്ലാം കണത്തിലെടുത്ത് ഇനിയെങ്കിലും നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധരും, നിഷ്പക്ഷരും, കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളവരായും നല്ല പൂർവകാല പശ്ചാത്തലമുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ യഥാർഥ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നിയമവാഴ്ചക്കുതന്നെ സംഭവിക്കുന്ന അതിഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായിരിക്കും. നിയമസംവിധാനത്തെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളിപോലും രക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
വൈകിയവേളയിലെങ്കിലും നീതി നടപ്പാക്കണമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഉഷാദേവിയുടെ അപേക്ഷയിൽ സത്യസന്ധവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും മുഴുവൻ കുറ്റവാളികളെയും നിയമത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സത്യസന്ധരും സമർഥരുമായ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും സുധീരൻ കത്തിൽ പറയുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി ക്ക് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു എന്നിവർക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മഹേശൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പരാതിയും കത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മഹേശന്റെ ഭാര്യ ഉഷാദേവി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മഹേശനെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയും തുഷാറും എം.എൻ.സോമനും ഗൂഡാലോചന നടത്തിയെന്നും ഉഷാദേവി ആരോപിക്കുന്നു.
എസ്എൻഡിപി യോഗം നടത്തിയ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇടപാടുകളിലെ കോടികളുടെ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഒരു ചുമതലക്കാരനായ കെ.കെ.മഹേശനെ കുടുക്കി കേസിൽ നിന്നും തന്ത്രപരമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും, പ്രസിഡന്റ് എം.എൻ.സോമനും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയും ഭീഷണിയുമാണ് കെ.കെ.മഹേശന്റെ മരണകാരണമെന്ന് പൊതുസമൂഹവും കുടുംബവും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
മരണ ദിവസത്തിന് മുൻപ് 32 പേജ് വരുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കേരളത്തിലെ എസ്.എൻ.ഡി.പി. യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്ക് അയച്ചിരുന്നു. അതിൽ കുറുപ്പിൽ താൻ എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനിൽ നിന്നും അനുഭവിച്ച മാനസിക പീഡനങ്ങളും, കേസുകളിൽ കുടുക്കി ജയിലിലാക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഉഷാദേവി വിവരിക്കുന്നു. മരണദിവസം തയാറാക്കി പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മരണകാരണം വിവരിച്ച മറ്റൊരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് തന്നെ മാറ്റിയതായി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ദുരൂഹമായ ഈ മരണം സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കാട്ടി കുടുംബം നൽകിയ പരാതികൾ സ്വാധീന ശക്തികൾക്ക് വഴങ്ങി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കുറിപ്പ് മാറ്റപ്പെട്ടത് സുപ്രധാന തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവ്വശ്രമമാണെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
സമ്പത്തിനും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങി വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉള്ള രേഖകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് രേഖകൾ മാറ്റുന്നതിനും ആശ്രമഹത്യാക്കുറിപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് നശിപ്പിച്ച് കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷ മാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തെ നിയമിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
മൈക്രോഫിനാൻസ് പദ്ധതിയും കേസുകളും
ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിന്റെ (എസ്എൻഡിപി) നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എസ്എൻഡിപി മൈക്രോഫിനാൻസ്. കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ (KSBCDC) നിന്നും കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി, അത് സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ (SHG) വഴി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പയായി നൽകുകയായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപിച്ച് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ഫണ്ട് വാങ്ങി കൂടിയ പലിശയ്ക്ക് വായ്പ നൽകിയെന്നും, വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. തുടർന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നുമാണ് എസ്എൻഡിപി നേതൃത്വത്തിന്റെ വാദം
എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെളളാപ്പളളി നടേശൻ, പ്രസിഡന്റ് എൻ സോമൻ, മൈക്രോഫിനാൻസ് കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ മഹേശൻ എന്നിവർ സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ വ്യാജ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പരാതിയിലെടുത്ത കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തുടരുകയാണ്. കേസിൽ അന്വേഷണം വൈകുന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയ് ഇരുപതിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി അന്ന് നിർദേശം നൽകിയത്. വീണ്ടും അന്വേഷണം ഇഴയുന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.