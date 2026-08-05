തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ 'മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങള്'; വികസന മുരടിപ്പിൽ മാഹി പുഴയോര നടപ്പാതയും ടാഗോര് പാര്ക്കും
കഥാകാരന്മാരും കവികളും പാടിപ്പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തിയ മയ്യഴിപ്പുഴയും ടാഗോര് പാര്ക്കും ഇന്ന് നിശ്ചലമാണ്. നവീകരണപ്രവർത്തികൾ മന്ദഗതിയിൽ.
Published : August 5, 2026 at 8:51 PM IST
കണ്ണൂര്: ആസ്വാദന വൈവിധ്യം കൊണ്ട് സഞ്ചാരികളെ മാടി വിളിക്കുന്ന വിശ്രമ വിനോദ കേന്ദ്രമാണ് മാഹി പുഴയോര നടപ്പാതയും ടാഗോര് പാര്ക്കും. മഴയായാലും വെയിലായാലും സഞ്ചാരികള് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. മാഹിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ആകര്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം.
അറബിക്കടലും മയ്യഴി പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന ഇമ്പമേറിയ കാഴ്ച കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന് ഇവിടെ എത്തുന്നവര് നിരവധിയാണ്. സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയില് പേരു കേട്ട ഇടം. മഴക്കാലത്ത് കലങ്ങിയൊഴുകുന്ന മയ്യഴി പുഴ അറബിക്കടലില് പതിക്കുന്ന വേറിട്ട കാഴ്ചകള് കാണാന് കുടുംബമായും കൂട്ടുകാരൊത്തും ഇവിടെ എത്തുന്നവര് നിരവധിയാണ്.
ടാഗോര് പാര്ക്കില് കമനീയമായി ഒരുക്കിയ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സ്മാരകമായ മരിയാന്ന സ്തൂപവും തൊട്ടടുത്ത് മാഹി വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ പോരാട്ട സ്മാരകവുമെല്ലാം ഈ കൊച്ചു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ തൊട്ടറിയാന് സഹായിക്കുന്നു. മാഹി പാലത്തിന് തൊട്ട് ആരംഭിച്ച് മൂപ്പന്സ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ മതിലോരത്ത് കൂടെ കടല് കാഴ്ചകള് കണ്ട് കാറ്റേറ്റ് നടക്കാമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. വയോജനങ്ങള്ക്ക് പോലും ഇവിടെയെത്തി ടാഗോര് പാര്ക്കിലെ മരത്തണലിലിരുന്നോ പുഴയോരത്തെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലിരുന്നോ ആസ്വദിക്കാമെന്ന സൗകര്യങ്ങള് കൂടി ഇവിടെയുണ്ട്.
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"ടൂറിസത്തിന് ബോർഡിന് കീഴിലാക്കി. യൂണിറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ, വാച്ച്മാൻ തുടങ്ങിയവരെ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകും. എന്നാൽ അതിനുള്ള ചെലവ് സർക്കാർ എടുക്കണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്ഖെ കീഴിൽ വരുന്നതിനാൽ മറ്റ് പ്രതിനിധികൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെ വിചാരിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസി ശശിലാല് പി പറഞ്ഞു".
കാഴ്ചകള് കാണാനെത്തുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഇടമുണ്ടെങ്കില് അത് ഇവിടമാണ്. എം മുകുന്ദൻ്റെ 'മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങള്' എന്ന നോവിലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ദാസന്റേയും ചന്ദ്രികയുടേയും ആത്മാക്കള് കുടികൊള്ളുന്ന വെള്ളിയാം കല്ല് അറബിക്കടലില് മയ്യഴിപുഴ പതിക്കുന്ന ഇടത്താണ്. മുകുന്ദന് നോവലിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളും വസ്തുതകകളും ടാഗോര് പാര്ക്കിനെ മൂപ്പന്സ് ബംഗ്ലാവുമായി വേര്തിരിക്കുന്ന ചുവരുകളില് ശില്പങ്ങളായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശില്പി കെകെ ആര് വെങ്ങരയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്.
ശില്പങ്ങള് പതിച്ച ചുവരുകളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോള് ഈ നോവല് വായിച്ച വായനക്കാര്ക്ക് ഒരുക്കല് കൂടി അനുഭൂതി പകരുന്നതാണ്. ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശക്കാലത്ത് മാഹിയുടെ ഭരണം കയ്യാളിയ മൂപ്പന്സ് ബംഗ്ലാവും സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമാണ്. ഇപ്പോള് ഇത് മാഹിയുടെ പ്രാദേശിക ഭരണ കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും നൂറ് മീറ്റര് കിഴക്കോട്ട് നടന്നാല് മാഹി സെൻ്റ് തെരേസാസ് ബസിലിക്കയിലെത്താം. തീര്ഥാടകരുടെ മാത്രമല്ല സഞ്ചാരികളുടെ കൂടി ആകര്ഷക കേന്ദ്രമാണ് ഈ ദേവാലയം. ഒമ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വിസ്തൃതി മാത്രമുളള മാഹി ഇന്നും സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതനുസരിച്ചുളള വികസന കുതിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
എല്ലാവർക്കും ഇത് നവീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീഷ് കുമാര് സിഎച്ച് പറയുന്നത്. ടാഗോര് പാര്ക്കും പരിസരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതില് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് അധികൃതര് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇരിപ്പിടങ്ങള്ക്ക് അരികില് പോലും കാട് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച വികസനം പോലും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. പുഴയോര നടപ്പാത മഞ്ചക്കല് വരെ ലക്ഷ്യമിട്ടതാണ്. എന്നാല് അടിസ്ഥാന പ്രവൃത്തി മാത്രം നടത്തി അവസാനിച്ചിരിക്കയാണ്.
കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കും വടക്കുമുള്ള ജില്ലകളില് നിന്നും നിരവധി സഞ്ചാരികള് അനുദിനം ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും വികസന മുരടിപ്പും ഈ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തെ അവഗണനയിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയാണ്. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും അധികാരികള് അത് കണ്ടതായി നടിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മാഹിയുടെ ശാപം.
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