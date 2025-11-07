ETV Bharat / state

മാഹി പുഴയോര നടപ്പാതയ്ക്ക്‌ ശാപമോക്ഷമാകുന്നു; ഇനി മയ്യഴിയുടെ മുഖം മാറും

മാഹി പുഴയോര നടപ്പാത അവസാനഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ. നാല് മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തികള്‍ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എംഎൽഎ.

Mahe walkway renovations in progress (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: മാഹിയിലെ പുഴയോര നടപ്പാതക്ക് ശാപമോക്ഷം. നിരവധി സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്ന മയ്യഴി പുഴയോരത്തെ നടപ്പാതയും ടാഗോര്‍പാര്‍ക്കും ഇനി വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും സജ്ജമാകുന്നു. മയ്യഴി പുഴ കടലില്‍ ചേരുന്ന അഴിമുഖവും അറിബക്കടലിൻ്റെ മനോഹാരിതയും കാഴ്‌ചക്കാര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന ഇ. വല്‍സരാജായിരുന്നു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

നടപ്പാതയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടവും മൂന്നാം ഘട്ടവും പൂര്‍ത്തിയായെങ്കിലും ഇതിനിടയിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവര്‍ത്തനം വ്യവഹാരം മൂലം തടസപ്പെടുകയായിരുന്നു. വരുന്ന നാല് മാസത്തിനകം രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം വരുന്ന പുഴയോര നടപ്പാതയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് മാഹി എംഎല്‍എ രമേശ്‌ പറമ്പത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മാഹി നടപ്പാത നവീകരണത്തെ കുറിച്ച് എംഎൽഎ രമേശ്‌ പറമ്പത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് ഈ നടപ്പാതയിലെത്തിയ പലരും നഷ്‌ടബോധത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഇതിനെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ കൗതുകം നല്‍കിയിരുന്ന പാര്‍ക്കും നടപ്പാതയും പരിചരണക്കുറവിൻ്റെ അഭാവം മൂലം വാര്‍ത്തകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. മാഹി വഴി കടന്നുപോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികള്‍, സുന്ദരവും ആകര്‍ഷവുമായ ഇടത്താവളമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നോക്കി കാണുകയും അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നത്.

പഴയ ഓര്‍മ്മകളുമായി ഇവിടം തേടി വരുന്നവര്‍ക്ക് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകളായിരുന്നു നാളിതു വരെ ലഭിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ മുടങ്ങിക്കിടന്നതായിരുന്നു സഞ്ചാരികളെ ഇവിടെ നിന്ന് അകറ്റാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയോടെ പുതിയ ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കി പ്രവൃത്തികള്‍ പുനരാരംഭിച്ചതോടെ നടപ്പാതയ്ക്ക്‌ പുതുജീവന്‍ വെയ്ക്കു‌കയാണ്. ഇതോടൊപ്പം നടപ്പാതയ്ക്ക്‌ രാത്രി വെളിച്ചം നല്‍കാനുളള വൈദ്യുതീകരണം നടത്താനുളള ടെന്‍ഡറും നല്‍കി കഴിഞ്ഞു.

നവീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ നാല് മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും

നടപ്പാതയുടെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസ് മുതല്‍ മഞ്ചക്കല്‍ വരെ ഇടമുറിയാതെ നടന്നുപോകാന്‍ പാകത്തിലുളള പ്രവര്‍ത്തനവും സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്ന് രമേഷ് പറമ്പത്ത് വ്യക്തമാക്കി. നടപ്പാതയോടൊപ്പം മാഹിയില്‍ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും വരുന്ന നാല് മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുളള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മാഹിയുടെ വികസന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശവര്‍ഷക്കാലത്തിലേറെയായി മാഹിയുടെ വികസനം വഴിമുട്ടി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. മാഹിയിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം നിയമസഭാംഗത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും. തദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനം നിലവിലില്ലാതായിട്ട് ഏറെക്കാലമായി.

എം മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങള്‍ എന്ന നോവലിലൂടെ ഏറെ പ്രശസ്‌തമായ മാഹിയില്‍ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ നിരവധി പേര്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ മൂപ്പന്‍സ് ബംഗ്ലാവിൽ അവരുടെ കാഴ്‌ച അവസാനിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്‌തത ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പുഴയും കടലും സംഗമിക്കുന്ന മാഹി പുഴയോര നടപ്പാത കണ്ടാസ്വദിക്കാന്‍ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്.

ടാഗോര്‍ പാര്‍ക്കിലെ വിശ്രമ സങ്കേതങ്ങള്‍ മനോഹരമാക്കാനും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സ്‌മാരകമായ മരിയാന്ന പ്രതിമയെ പ്രൗഢിയോടെ സൂക്ഷിക്കാനും പുതിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ കഴിയും. മഴയൊക്കെ മാറി സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം തുടരുമ്പോഴേക്കും മാഹിയെ സുന്ദരമാക്കാനാണ് എംഎല്‍എ ശ്രമിക്കുന്നത്. 4.25 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതിയാണ് വാക്‌വേ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

മൂന്ന് ഘട്ടം വികസനം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ മാഹിയുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനാവുമെന്ന് വികസന സ്‌നേഹികള്‍ പറയുന്നു. അതിന് മാഹിയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
