ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പീരങ്കിമുഴക്കങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച സ്നേഹം; മയ്യഴിക്കാരുടെ സ്വന്തം ത്രേസ്യാമ്മ
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ പുണ്യദിനങ്ങളിൽ മയ്യഴിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്
Published : October 9, 2026 at 12:41 PM IST
ഇഎം രഞ്ജിത്ത് ബാബു
മാഹി: കടൽക്കാറ്റിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന പ്രാർഥനാമന്ത്രങ്ങൾക്ക് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരു പുണ്യഭൂമിയുണ്ട്. വൈദേശികാധിപത്യത്തിൻ്റെ പീരങ്കിമുഴക്കങ്ങളെപ്പോലും സ്നേഹംകൊണ്ട് കീഴടക്കിയ മയ്യഴിയമ്മയുടെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും തിരുനാൾ കൊടിയേറുകയാണ്. വിശ്വാസവും ചരിത്രവും ഇഴചേരുന്ന മാഹി സെൻ്റ് തെരേസാസ് ബസലിക്കയിലെ മഹോത്സവം മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായി മാറുന്നു.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ പുണ്യദിനങ്ങളിൽ മയ്യഴിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഒക്ടോബർ അഞ്ച് മുതൽ 22 വരെ നീളുന്ന തിരുനാൾ മഹോത്സവം ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സവിശേഷത. മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിനും പുറമേ തമിഴ്, കന്നഡ, കൊങ്കിണി ഭാഷകളിലും ഇവിടെ പ്രാർഥനകൾ നടക്കും.
നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപത്തിന് മുന്നിൽ ആദരവോടെ മെഴുകുതിരികളും പൂമാലകളും അർപ്പിച്ച് പ്രാർഥിക്കാൻ എത്തുന്നു. മാഹിയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ മുസ്ലിംകളും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ക്രൈസ്തവരുമാണുള്ളത്. എങ്കിലും മയ്യഴിയമ്മയെ വന്ദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ഒറ്റമനസ്സാണ്.
മയ്യഴിക്കാർക്ക് രക്ഷകയായ ത്രേസ്യാമ്മ
സ്പെയിനിൽ ജനിച്ച തെരേസാ പുണ്യവതി ഫ്രഞ്ച് ഭരണകാലത്താണ് മാഹിയിൽ എത്തുന്നത്. ഗ്രാമദൈവങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഈ മണ്ണിൽ പുണ്യവതിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും പള്ളി നിർമിക്കാനും മുൻകൈയെടുത്തത് തദ്ദേശീയരാണ്. അങ്ങനെ 1936ൽ ഓലമേഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഇവിടെ നിർമിച്ചു. ഫ്രഞ്ചുകാർക്കൊപ്പം നാട്ടുകാരും ഇതിനായി കൈമെയ് മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിനെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായപ്പോഴും പള്ളിയോടും മാതാവിനോടുമുള്ള ആദരവിന് യാതൊരു മങ്ങലുമേറ്റില്ല.
1948ൽ ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെതിരെയുള്ള വിപ്ലവം കൊടുമ്പിരികൊണ്ട സമയത്ത്, പ്രക്ഷോഭകരെ അടിച്ചമർത്താൻ ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ മാഹി പുറംകടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. എന്നാൽ നാട്ടുകാർക്ക് ആപത്ത് വരുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പള്ളിയിലെ മണി മുഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ അപായസൂചന മനസ്സിലാക്കി ഓടിമാറിയതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും അന്ന് ജീവൻ തിരികെ കിട്ടിയത്. അന്ന് മുതൽ മയ്യഴിയമ്മ നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം രക്ഷകയായി മാറി.
മയ്യഴിയുടെ സ്വന്തം കഥാകാരനായ എം. മുകുന്ദൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ പള്ളിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ബാല്യകാലത്ത് രോഗബാധിതനായി കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ത്രേസ്യാമ്മയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. മാഹിയിൽ ആദ്യമായി സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു താനെന്നും, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അന്ന് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1954ൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ മാഹി വിട്ടുപോയെങ്കിലും അവർ കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മയ്യഴിക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അടർത്തിമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആ തിരുസ്വരൂപം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ മാസം മാഹിക്കാർക്ക് ഉത്സവം
തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിനായി വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സെൻ്റ് തെരേസാസ് ബസലിക്കയിലെ ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കാരക്കാട്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തീർഥാടകർക്കായി മാഹി ഗ്രൗണ്ടിലും ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലും പ്രത്യേക പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മഹോത്സവം മാഹി ദേശക്കാരുടെ സ്വന്തം ഉത്സവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പോലും ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലെത്താറുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാനും രോഗങ്ങൾ ഭേദമാകാനും അമ്മയോട് പ്രാർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം സഫലമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഭക്തയായ എൽസി പറഞ്ഞു. മാതാവിനോടുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മാഹിയിൽ എത്തുന്നതെന്നും, എല്ലാവർക്കും ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെന്നും തിരുനാളിനെത്തിയ ഇതരമതസ്ഥനായ സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
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