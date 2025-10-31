കാടുകയറിയ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം; ശാപമോക്ഷമില്ലാതെ മാഹി, ഇവിടെ താളം പിഴച്ച ഭരണ സംവിധാനം
സിവില് സ്റ്റേഷന് മുന്നില് നിന്നും നോക്കിയാല് കാണാവുന്ന ദൂരത്തില് മാലിന്യ ചാക്കുകള് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ.
Published : October 31, 2025 at 3:49 PM IST
കണ്ണൂർ: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമാണ് മയ്യഴി അഥവാ മാഹി. കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാഹിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വരവിന് ശേഷമാണ് മാഹി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച മാഹിയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അൽപം വേദനാജനകം തന്നെയാണ്. താളംപിഴച്ച ഭരണ സംവിധാനമാണ് പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മാഹിയുടെ ശാപം. മാഹിയിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ സിവില് സ്റ്റേഷന് കണ്ടാല് തന്നെ അത് വ്യക്തമാകും.
കണ്ണൂര്-കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയോട് ചേര്ന്ന സിവില് സ്റ്റേഷന് കെട്ടിടവും പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ ഇരുവശവും കാട് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ ഇവിടം താലൂക്ക് ഓഫിസ്, ഭക്ഷ്യവകുപ്പ്, ട്രഷറി, പൊതുമരാമത്ത് എന്നിവയടക്കം നിരവധി ഓഫിസുകള് ഇവിടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരിക്കയാണ് ഇവിടം. മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ ഇവിടെ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങള്. പുതുച്ചേരിയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തില് പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള മയ്യഴിയുടെ സര്ക്കാര് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഓഫിസ് സമുച്ചയം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിവില് സ്റ്റേഷന് മുന്നില് നിന്നും നോക്കിയാല് കാണാവുന്ന ദൂരത്തില് മാലിന്യ ചാക്കുകള് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ. ദുര്ഗന്ധം വമിച്ചും അറപ്പ് തോന്നിക്കുന്നതുമായ ഈ അവസ്ഥ പത്ത് ദിവസത്തോളം മാഹിയിലെത്തുന്നവരും മാഹി നിവാസികളും അനുഭവിച്ച ശേഷമാണ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
ഫ്രഞ്ച് ഭരണകാലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മാഹി നഗരസഭയുടെ ഭരണസംവിധാനം നിലച്ചിട്ട് 9 വര്ഷം കഴിയുന്നു. അക്കാലത്ത് യഥാസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും മാഹിയില് നടന്നിരുന്നതായി ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് മറ്റിടങ്ങളില് നഗരസഭ എന്ന സങ്കല്പ്പം പോലും പൂര്ണമായും പ്രാവര്ത്തികമായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്തെ മയ്യഴിയുടെ ജനകീയ ഭരണം വിസ്മയമായിരുന്നുവെന്ന് പഴമക്കാര് പറയുന്നു. എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് പോലും ഇപ്പോള് സംശയമാണ്.
പുതുച്ചേരിയില് നിന്നും എത്തുന്ന റീജിയണല് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററില് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ 73-ാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രൂപം കൊണ്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാഹിയില് സ്ഥാനമില്ല.
ജനാധിപത്യ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം വാര്ഡ് സഭയില് നിന്നും അയല് സഭയിലേക്കും പ്രാദേശിക ഭരണത്തില് നിന്ന് പൗരഭരണത്തിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം കുതിക്കുമ്പോഴാണ് മയ്യഴിയിലെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണം.
പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭരണകൂടത്തില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള് നേരിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതിനാലാണ് ത്രിതല സംവിധാനം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയത്. എന്നാല് മാഹിയിലൊരു നിയമസാമാജികന് മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക്.
മാഹിക്ക് അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തില് ത്രിതല സംവിധാനം നിലനില്ക്കുമ്പോഴും മാഹിയില് അതെല്ലാം പടിക്ക് പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാറില് നിന്നും നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന വികസന ആനുകൂല്യങ്ങള് മുടങ്ങിയിട്ട് വര്ഷങ്ങള് ഏറെയായി.
എന്നാല് മാഹിയിലെ നികുതി ദായകര് കൃത്യമായി സര്ക്കാറിലേക്ക് നികുതി അടക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല് അതിൻ്റെ യാതൊരു ആനുകൂല്യവും മയ്യഴി ജനതയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. പുതുച്ചേരിയില് നിന്നും അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണ് മാഹിയില് നടക്കുന്നത്. രണ്ടര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഫ്രഞ്ചുകാര് സ്ഥാപിച്ച നഗരസഭ സംവിധാനം പോലും ഇന്ന് മാഹിയില് നിലനില്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം.
Also Read: ചരിത്രനേട്ടം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല: 64,006 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ; അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ചരിത്ര നേട്ടം: എംബി രാജേഷ്