മാഹിയില് ചതുഷ്കോണ മത്സരം; പ്രചാരണ ചൂട് 'കനക്കുന്നു', വീട് കയറലും റോഡ് ഷോയും തകൃതി
കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങി മാഹി. കൊടും ചൂടിലും വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് സ്ഥാനാർഥികള്.
Published : April 1, 2026 at 9:07 PM IST
കണ്ണൂര്: കേരളത്തോടൊപ്പം പോളിങ്ങ് ബൂത്തിലെത്തുന്ന പുതുച്ചേരിയില് ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിലെ തര്ക്കങ്ങള് തുടരുന്നതിനിടയില് മാഹിയിലും സഖ്യ കക്ഷികള് തമ്മില് പൊരിഞ്ഞ പോര് തുടരുന്നു. പുതുച്ചേരിയിലും കാരിക്കാലിലും കോണ്ഗ്രസും ഡിഎംകെയും സിപിഐയും വിസികെയും തമ്മിലാണ് പരസ്പരം മല്സരിക്കുന്നതെങ്കില് മാഹിയില് കോണ്ഗ്രസും ലീഗും മുഖാമുഖം ഏറ്റു മുട്ടുന്നു.പുതുച്ചേരിയില് മാഹിക്കു പുറമേ കാലാപേട്ട്, രാജ്ഭവന്, തിരുഭുവാനി, കാരിക്കാല് സൗത്ത് , മംഗലം, ഒഴുകരൈ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളില് സെക്യുലര് പ്രോഗ്രസ്സീവ് അലയന്സ് സഖ്യ കക്ഷികള് തമ്മില് മല്സരിക്കുകയാണ്.ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പാളിയപ്പോള് മാഹിയില് ചതുഷ്കോണ മല്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങിയത്.
വെറും 30237 വോട്ടര്മാര് മാത്രമുള്ള മാഹിയിലെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനും വൈവിധ്യം ഏറെയാണ്. വോട്ടര്മാരുടെ എണ്ണം കുറവായതു കൊണ്ടു തന്നെ പരമാവധി വോട്ടര്മാരെ നേരില് കണ്ട് വോട്ടഭ്യര്ത്ഥിക്കാന് ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മത്സരമാണ് മാഹിയില് അരങ്ങേറുന്നത്. റോഡ് ഷോ, സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് നയിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങള്, കണ്വെന്ഷനുകള്, ചെറു യോഗങ്ങള് എന്നിവ മാഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചൂട് പകരുകയാണ്.
കൊടും ചൂടിനെ അവഗണിച്ച് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മാഹിയില് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കുതിക്കുകയാണ്. സിറ്റിങ് എം. എല്. എ യും മതേതര പുരോഗമന സഖ്യത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുമായ രമേശ് പറമ്പത്ത് ഗൃഹ സന്ദര്ശനത്തിലാണ് കൂടുതല് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എതിര് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സി.പി. എം. സ്വതന്ത്രന് അഡ്വ. ടി. അശോക് കുമാര് പള്ളൂര് മേഖലയില് വീട് കയറി വോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുമ്പോള് ചൂടിക്കൊട്ടയില് നിന്നും പ്രചാരണം തുടങ്ങി രണ്ടാംഘട്ടം മുഴുമിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ് രമേഷ് പറമ്പത്ത്.
എന്.ഡി. എ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ബി.ജെ.പിയിലെ അങ്കവളപ്പില് ദിനേശന് രണ്ടു മുന്നണികള്ക്കും കടുത്ത ഭീഷണി ഉയര്ത്തി ജനസമ്പര്ക്ക പരിപാടിയുമായി മുന്നേറുകയാണ്.മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മുഹമ്മദ് സമീലും വീടുകള് കയറി വോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടെ പുതുമയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുകയാണ് മാഹിയില്.
പ്രചാരണത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോള് രമേഷ് പറമ്പത്തും അശോക് കുമാറും ദിനേശനും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് മാഹിയിലുളളത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആശുപത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് വോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ മേഖലയിലും വോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നടത്തിയ വികസനങ്ങള് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് രമേഷ് പറമ്പത്ത് ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നത്.
എന്നാല് മാഹിയിലെ വികസന പിന്നോക്കാവസ്ഥക്ക് കാരണമായത് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ നാളിതുവരെയുളള മന്ത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങളാണെന്ന് അശോക് കുമാര് ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇരു സ്ഥാനാര്ത്ഥികളേയും മാറ്റി നിര്ത്തി എന്.ഡി. എ സ്ഥാനാര്ത്ഥി ദിനേശന് മാഹിയുടെ വികസനത്തിന് ബദല് നിര്ദേശിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പിക്ക് മാത്രമേ വികസന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവൂ എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു.പുറത്തു വന്ന അഭിപ്രായ സര്വേകള് പുതുച്ചേരിയില് എന്ഡിഎക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചത് ആയുധമാക്കുകയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി.
ഏണി ചിഹ്നത്തില് മല്സരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സമീല് എന്ന ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കൈപ്പത്തിയില് മല്സരിക്കുന്ന രമേഷ് പറമ്പത്തിനെതിരെ വോട്ട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഏറെ കൗതുകകരം. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ഔദ്യോദിക സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണ് താനെന്നും മാഹിയില് നിന്നും അയ്യായിരം വോട്ടെങ്കിലും തങ്ങള് നേടുമെന്നും സമീല് അവകാശപ്പെടുന്നു.
"പാണക്കാട് തങ്ങളും തറവാടുമെല്ലാം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള് അവരുടെ സഹായം തേടി പോകുന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി മുമ്പേ അതിന് ശ്രമിക്കണമായിരുന്നു. 98 ശതമാനം വികസനം നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയത്. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നത്തില് തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്."മുഹമ്മദ് സമീര് പറയുന്നു. ഗൃഹസന്ദര്ശനവും പൊതു പരിപാടികളും മറ്റുള്ളവര്ക്കൊപ്പം സമീലും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഫലത്തില് മാഹിയില് ഒരു ചതുഷ്കോണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആരവമാണ് ഉയരുന്നത്. പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഏണി ചിഹ്നം ലഭിച്ചതിലൂടെ ലീഗ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആര്ക്കാണ് ഭീഷണിയെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും.
മെയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണല് നടക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് ആദ്യം ഫലമറിയാനാകുന്ന മണ്ഡലമാകും മാഹി. സാധാരണ നിലയില് ഉയര്ന്ന പോളിങ്ങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്താറുള്ള മണ്ഡലം കൂടിയാണ് മാഹി. 2021 ല് 77.26 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. മല്സരം മുറുകുന്നതോടെ ഇത്തവണ പോളിങ്ങ് ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
