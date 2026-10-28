വാർധക്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച കൂട്ടായ്മ: ഇത് വെള്ളച്ചാൽ മഹാത്മാ വായനശാലയിലെ വയോജന വസന്തം
വിരമിക്കൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലുകളൊന്നും ഇവിടത്തെ വയോജനങ്ങള്ക്കില്ല. എന്നും ഇവിടെയെത്തി സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ട്, അൽപം ലോക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചും വായിച്ചും ഇവർ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കും.
Published : October 28, 2026 at 5:18 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂരില് നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് അര മണിക്കൂര് യാത്ര. കണ്ണൂര് നഗര ഹൃദയത്തില് നിന്ന് പത്തു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റര് പോയാല് വെള്ളച്ചാലിലെത്താം. വൈകുന്നേരമാണ് യാത്രയെങ്കില് ഇവിടെയുള്ള മഹാത്മാ വായന ശാലയുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു ആള്ക്കൂട്ടമുണ്ടാവും. മഴയായാലും വെയിലായാലും മഞ്ഞായാലും വായന ശാലയുടെ മുറ്റത്തെ മാര്ബിള് ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ആവേശ പൂര്വ്വം അവര് ഒത്തു കൂടും.
ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. വയോജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ. വാര്ദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകളെല്ലാം മറന്ന് ഊര്ജ്ജ സ്വലത കൈവരിച്ച മുതിര്ന്നവരെയാണ് ഇവിടെ കാണാന് കഴിയുന്നത്. സര്വ്വീസില് നിന്നും വിരമിച്ച അധ്യാപകര്, പൊലീസ്, കൃഷിപ്പണിക്കാര്, സിആര്പിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, റെയില്വേ, റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത്, ബാങ്ക്, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളില് ജോലി ചെയ്തവര് ഒരേ മനസോടെ ഇവിടെ ഒത്തു ചേരുന്നു.
എന്താണിവര് ഒത്തു ചേര്ന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ''കുടുംബകാര്യം, ജനങ്ങളുടെ കാര്യം, രാഷ്ട്രീയം, പൊതു കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ സംസാരിക്കും,'' കൂട്ടായ്മയില് അംഗമായ കെസി മുഹമ്മദലി വിശദീകരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദാലി വ്യവസായ വകുപ്പില് നിന്ന് വിരമിച്ചയാളാണ്. "ഞങ്ങള് ഭേദഭാവങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഒത്തു കൂടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്".
എല്ലാ വിഭാഗം ആള്ക്കാരും ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടാവും. എന് പി നാരായണന് നമ്പ്യാര് കര്ഷക തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. "ചെറുപ്പം മുതലേ അധ്വാനിച്ച് കാലം കഴിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പോള് പണിക്കൊന്നും പോകാനാവില്ല. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണിപ്പോള്. എന്ത് തന്നെയായാലും നാലു മണിയോടെ ഇവിടെയെത്തും. വലിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ വരാതിരിക്കൂ,"
കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായ കെ രാമകൃഷ്ണന് റിട്ടയേര്ഡ് എസ് ഐയാണ്. തങ്ങളുടെ കൊച്ചു സംഘങ്ങള് ഒത്തു കൂടുന്നതിന്റെ രീതി അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. "പത്തിരുപത് പേരായാണ് ഇവര് എത്തുക. ആദ്യമെത്തുന്നവര് കുറേ നേരമിരുന്ന് സംസാരിച്ച ശേഷം പിരുന്നതിനിടെ അടുത്ത സംഘം എത്തും. കുശലം പറഞ്ഞ് ആദ്യ സംഘം പിരിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാം സംഘത്തിന്റെ ഊഴമാണ് അതു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ സംഘം എത്തുകയായി. ഏത് നേരവും മഹാത്മാ വായനശാലയുടെ ഈ മാര്ബിള് ഇരിപ്പിടങ്ങള് നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും,"
34 വര്ഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച വെള്ളച്ചാല് ഗ്രാമത്തിന്റെ വായനശാല നാട്ടിലെ വയോജനങ്ങളെ ചേര്ത്തു പിടിക്കുന്നതില് എന്നും ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തിപ്പോരുകയായിരുന്നു. അറുപത് കഴിഞ്ഞവരാണ് വായനശാലയുടെ കരുത്തെന്ന് വായനശാലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ ഒ സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. "ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളേക്കാളേറെ വായനശാലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നത് വയോജനങ്ങളാണ്. വിരമിക്കൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലുകളൊന്നും ഇവിടത്തെ വയോജനങ്ങള്ക്കില്ല. എന്നും ഇവിടെയെത്തി സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ട്, അൽപം ലോക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചും വായിച്ചും ഇവർ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. പാര്ട്ടി ഭേദമന്യേയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തു കൂടുന്നത്"
ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം എത്താതിരുന്നാല് അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വയോജനവേദി ഭാരവാഹികള് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും. അത്രകണ്ട് ഉറപ്പിച്ച ബന്ധമാണ് ഈ വയോജനങ്ങള്ക്കുളളത്.പതിവ് കൂട്ടരില് ആരെയെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കില് ഉടന് അവരെത്തേടി കൂട്ടുകാരുടെ ഫോണ് വിളി ചെല്ലുകയായി. എന്താണ് കാരണമെന്ന് ആരാഞ്ഞ്. അങ്ങിനെ മിണ്ടാനും പറയാനും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും വമ്പത്തരങ്ങളും കേള്ക്കാനും പറയാനുമുള്ള ഇടമാണ് ഇന്നാട്ടിലെ വയോജനങ്ങള്ക്ക് ഈ വായനശാലാ പരിസരം.
വൈകീട്ട് നാല് മണിമുതല് രാത്രി ഒമ്പത് മണിവരെ കൂട്ടമായി വായനശാലയിലെ മാര്ബിള് തറയില് ഇരുന്ന് കുശലം പറയാറുണ്ട് ഇവർ. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു വയോജനകൂട്ടായ്മ നഗരത്തിലെത്തുന്നവര്ക്ക് കൗതുകവുമാവുകയാണ്. വീട്ടു വിശേഷങ്ങള് , പൊതു കാര്യങ്ങള്, നാട്ടുകാര്യങ്ങള് എന്നിവയും കൈമാറും
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല് വയോജനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. നിലവില് 17 ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് വയോജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2035 ഓടെ 22 ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഈ പട്ടികയെത്തും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വയോജനങ്ങള്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നല്കാന് സര്ക്കാരും സമൂഹവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകേണ്ടതുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് ഒരു വയോജന ബജറ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. നിലവിലുളള സര്ക്കാര് അതൊരു വയോജന ക്ഷേമവകുപ്പു തന്നെ രൂപീകരിച്ച് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി. ഇന്ത്യയില് വയോജനങ്ങള്ക്കായി സ്വതന്ത്ര മന്ത്രാലയം പോലും ഇനിയും പ്രാവര്ത്തികമായിട്ടില്ല. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയത്.
ജപ്പാന്, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്കൊപ്പം കേരളവും വയോജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയാണ്. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ പെന്ഷന്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവക്കും അവയുടെ പരാതികള്ക്കും ഒരു ഒറ്റ ഓഫീസിലൂടെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നതാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല് ഇത്തരം ക്ഷേമപദ്ധതികള് പ്രാവര്ത്തികമാവുമ്പോഴും വയോജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും അവരെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പ്രാദേശിക തലത്തില് തന്നെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സര്ക്കാരുകള് വയോജന നയത്തെക്കുറിച്ചും വയോജന വകുപ്പിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനും വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് വയോജനങ്ങളെ ചേര്ത്തു പിടിക്കുകയും ക്രിയാത്മകമായി പ്രവൃത്തിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മാതൃകയാണ് വെള്ളച്ചാലിലേത്. സര്ക്കാര് നയങ്ങള്ക്കപ്പുറം വയോജനക്ഷേമത്തില് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന് ഇത്തരം കൊച്ചു മാതൃകകള്ക്ക് കഴിയും.
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വെള്ളച്ചാലിലെ മഹാത്മാ ഗ്രന്ഥഥശാലയോട് ചേര്ന്നുള്ള ലൈബ്രറി കൗണ്സിലിൻ്റെ കീഴിലുളള വായനശാലയില് മികച്ച പുസ്തക ശേഖരവുമുണ്ട്. അവയും വയോജന കൂട്ടായ്മക്ക് സ്വന്തമാണ്. പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കാം. മെഡിക്കല് ക്യാമ്പുകള്, ദേശീയ ദിനാചരണങ്ങള്, സിനിമാ പ്രദര്ശനം എന്നിവയും വായനശാലയില് നടത്തിവരുന്നു. വെള്ളച്ചാലിൻ്റെ സൗന്ദര്യ വല്ക്കരണത്തിനും നഗരശുചീകരണത്തിലും ജീവകാരുണ്യത്തിലും സജീവപങ്കാളികളാണ് ഈ വയോജനങ്ങള്.
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