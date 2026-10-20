മാമാങ്ക മഹോത്സവ തർക്കം രൂക്ഷം; സ്വാമി ആനന്ദവനത്തിന് എതിരെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് മാർഗദർശക് മണ്ഡലം
സ്വാമി ആനന്ദവനം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഉത്സവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സംഘാടകരെ പുറന്തള്ളിയെന്നും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം
Published : October 20, 2026 at 3:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: തിരുനാവായ മാമാങ്ക മഹോത്സവത്തെച്ചൊല്ലി ഉയർന്ന തർക്കങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി മഹാരാജിനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി ആത്മീയ ഉപദേശക സമിതിയായ 'മാർഗദർശക് മണ്ഡലം' രംഗത്തെത്തി. ആനന്ദവനം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഉത്സവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സംഘാടകരെ പുറന്തള്ളിയെന്നും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
ആനന്ദവനത്തെ ഒഴിവാക്കി ഔദ്യോഗിക സംഘാടക സമിതി അടുത്ത പതിപ്പിനായി ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മാർഗദർശക് മണ്ഡലം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, ജുന അഖാഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാന്തരമായി മറ്റൊരു ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ആനന്ദവനത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെയും തീരുമാനം. മാർഗദർശക് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി സത്സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി എന്നിവർ സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്.
യഥാർഥ സംഘാടകരെ അവഗണിച്ചു
'2026-ലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തിന് ആനന്ദവനത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ സഹായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ആദ്യകാലം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘാടകരെ അദ്ദേഹം പൂർണമായും തഴഞ്ഞു. 2025ൽ ജുന അഖാഡയ്ക്ക് കീഴിലാണ് മാമാങ്കം ആരംഭിച്ചതെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. കൂടാതെ അടുത്ത പതിപ്പ് 51 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മാമാങ്കത്തിലൂടെ സമാഹരിച്ച വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് സംഘാടക സമിതിയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ആനന്ദവനവും അനുയായികളും കൈക്കലാക്കി. ഇതോടെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ചെലവുകളും ബാധ്യതകളും നികത്തേണ്ട ഭാരം ഔദ്യോഗിക സമിതിയുടെ തലയിലായി. ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. മറ്റു സംഘാടകർ പങ്കെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ജുന അഖാഡയുടെ കീഴിൽ 'കേരള കുംഭമേള' നടത്തുമെന്ന വാശിയിലായിരുന്നു ആനന്ദവനമെന്ന്' പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
'കേരള കുംഭമേളയല്ല, തനിമയാർന്ന മാമാങ്കം'
ഉത്സവത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയും തദ്ദേശീയമായ സവിശേഷതകളുമാണ് വേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ കേരള കുംഭമേള എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"ചരിത്രകാരനായ ദിനേശ് തിരൂർ 2015ലാണ് മാമാങ്ക മഹോത്സവം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് തിരുനാവായയിൽ ഇത് നടത്തിവന്നിരുന്നത്. ആനന്ദവനത്തിൻ്റെ വരവോടെ പരിപാടി വിപുലമായെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹവും സംഘാടക സമിതിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് രക്ഷാധികാരി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന്" സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി വ്യക്തമാക്കി.
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ആനന്ദവനത്തിൻ്റെ വരവോടെ ഗംഗാ ആരതിയുടെ മാതൃകയിൽ 'നിള ആരതി' അവതരിപ്പിക്കുന്നതടക്കം കുംഭമേളയോട് സാമ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതാണെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നു. "ഇതിനെ 'കേരള കുംഭമേള' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, കുംഭമേള എന്ന് മാത്രമാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ വർഷം മുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്നും" ചിദാനന്ദപുരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുത്ത പതിപ്പ് ജനുവരി 15 മുതൽ ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത മാമാങ്ക മഹോത്സവം 2027 ജനുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 6 വരെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരപരമായ ആലോചനകളിൽ നിന്ന് ആനന്ദവനത്തിൻ്റെ വിഭാഗം വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഉയർന്ന് വന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന ഇറക്കുമെന്നാണ് സ്വാമി ആനന്ദവനം പ്രതികരിച്ചത്.
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