കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് സര്വീസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; മധുര-ഗുരുവായൂര് എക്സ്പ്രസ് യാത്ര ഇനി കൂടുതല് മനോഹരം
കോച്ച് കേരളത്തില് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലി യു.ഡി.എഫ്. എം.പി.മാർ തമ്മിൽ വാക്പോര്.
Published : October 22, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:24 AM IST
കൊല്ലം: കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് ഘടിപ്പിച്ച മധുര–ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. കൊല്ലം–പുനലൂർ–ചെങ്കോട്ട പാതയിലൂടെ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങുമ്പോൾ, കോച്ച് കേരളത്തില് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലി യു.ഡി.എഫ്. എം.പി.മാർ തമ്മിൽ വാക്പോര്. എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും അവകാശവാദങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദവും ശക്തമായി.
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് അനുവദിക്കുന്നത് കൊല്ലം പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട വഴി കടന്നുപോകുന്ന മധുര ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലാണ്. വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് ഘടിപ്പിച്ച മധുര ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ 22ന് രാവിലെ 11:35ന് മധുര ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് വിസ്റ്റാഡോം കോച്ചിൽ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാം. ഇരുവശങ്ങളിലും വലിയ ഗ്ലാസ് ജനാലകളാണ് ഈ കോച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില കോച്ചുകളിൽ ഗ്ലാസ് മേൽക്കൂരകളും ഉണ്ടാകും. യാത്രയിൽ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി തടസമില്ലാതെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകല്പന.
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ചെങ്കുത്തായ മലനിരകൾ, തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലൂടെയും നദീതീരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുമുള്ള യാത്രയാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാത. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആകുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ട്രെയിൻ പോകുന്ന ദിശയിലേക്കും ജനാലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റബിൾ പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റുകളും ഇത്തരം കോച്ചുകളിൽ കാണാനാകും. എ സി, വൈഫൈ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ, ജിപിഎസ് അധിഷ്ഠിതമായ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം,ചാർജിങ് പോയിൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ കോച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ച ചരിത്രപരമായ നേട്ടം അഭിമാനകരമാണെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി പറഞ്ഞു.
മധുര- ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും ഗുരുവായൂർ- മധുര റൂട്ടിൽ വെള്ളി,ശനി, ഞായർ,തിങ്കൾ, ദിവസങ്ങളിലുമാണ് വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ ജനുവരി 15 വരെ മധുര മുതൽ ഗുരുവായൂർ വരെയും, ഗുരുവായൂർ മുതൽ മധുര വരെ ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ജനുവരി 16 വരെയുമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 1,875 രൂപയും ഗുരുവായൂർ–തൃശ്ശൂർ യാത്രാനിരക്ക് 515 രൂപയുമാണ്.
ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിന് വിസ്റ്റഡോം കോച്ച് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സർവീസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടി. അതേസമയം, പുതിയ കോച്ച് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും ശക്തമാവുകയാണ്.
വിസ്റ്റാഡോം കോച്ചില് വാക്പോര്
കോച്ച് കേരളത്തില് എത്തിച്ചതിൽ നിർണായകമായത് തങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി യു.ഡി.എഫ്. എം.പി.മാരായ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും രംഗത്തെത്തി. വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് അനുവദിച്ച വിവരം ആദ്യം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷായിരുന്നു.
"ട്രെയിന് കൊണ്ടുവരാന് പണിയെടുത്തത് താന് ആണെന്നും ട്രെയിന് വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ കോച്ച് വന്നതെന്നും കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കില് താന് പറയുന്നതില് എന്താണ് തെറ്റ്. തനിക്കൊരു തര്ക്കവുമില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം താന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നേടിയെടുക്കാന് കഴിയുന്നത്. അതിന് ആരും അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും" കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
പിന്നാലെ, വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ വിശദീകരിച്ച് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും കുറിപ്പിട്ടു. ഇതോടെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിൻ്റെ പി.എ. അബ്ദുള്ള ആസാദ് ഇടപെടലുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും സമയക്രമവും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എം.പി. തൻ്റെ നിലപാട് വിശദീകരിച്ചു. വിസ്റ്റാഡോം കോച്ച് കേരളത്തില് എത്തിക്കാൻ താനാണ് മുൻകൈയെടുത്തതെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി.
"ആദ്യമായി രാജ്യത്ത് വിസ്റ്റാഡോം ട്രെയിന് അനുവദിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതാണ്. താന് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യത മുന്നിര്ത്തിയാണ് റെയില്വേയുടെ നീക്കം. നേരത്തെ പാര്ലമെൻ്റില് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രി അന്ന് ഉറപ്പ് നല്കിയതാണ്. കൊല്ലത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നുമായിരുന്നു" എന് കെ പ്രേമചന്ദ്രന് എംപി പറഞ്ഞത്.
കേരളത്തിന് പുതിയൊരു യാത്രാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന വിസ്റ്റാഡോം കോച്ചിൻ്റെ സർവീസ് ഇന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കവും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ്.
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