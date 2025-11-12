ETV Bharat / state

പേരിൽ "കൈ" ഉണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കാത്ത മടിക്കൈ; 75 വർഷമായി ഇളകാത്ത ഇടതിൻ്റെ കോട്ട

കർഷകരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഇടത് കോട്ടകളിൽ മുൻ പന്തിയിലാണ്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 1:32 PM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: പേരിൽ "കൈ" ഉണ്ടെങ്കിലും മടിക്കൈയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയ കൈകൾ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒപ്പമാണ്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിനു ചുവപ്പ് നിറമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും. ഒന്ന് കാതോർത്താൽ ജന്‍മിത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ തച്ചുടച്ച ഇൻക്വിലാബ് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. കേരളത്തിലെ ഇടത് കോട്ടകളിൽ മുൻ പന്തിയിലാണ് മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത്. കർഷകരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം.

ജന്‍മിവാഴ്​ചയുടെ അസ്ഥിവാരമിളക്കി​​യ ഭരണസമിതി

1950 കൾക്ക് മുന്നേ മടിക്കൈയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു വന്നിരുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജന്‍മി കുടുംബമായിരുന്നു. തിരുവായ്ക്ക് എതിർ വാ ഇല്ലാത്ത കാലം. ആരും ഈ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നില്ല. എന്നാൽ, ജന്‍മിമാരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ ജനകീയരായ സ്ഥാനാർഥികളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി രംഗത്തിറക്കി ജന്‍മിവാഴ്​ചയുടെ അസ്ഥിവാരമിളക്കി​​.

1950 ജൂലൈ 14ന്​ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്ത്​ ഭരണസമിതിയിലേക്ക്​ ​16 കമ്യൂണിസ്​റ്റുകാർ എതിരില്ലാതെ ജയിച്ചുകയറി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കർഷകസംഘം നേതാവ്​ കനിംകുണ്ടിൽ അപ്പുകാരണവരെ പ്രസിഡൻ്റായും നാര ചൗക്കറെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രം.

75 വർഷമായി ഇളകാത്ത ഇടതിൻ്റെ കോട്ടയായ മടിക്കൈ (ETV Bharat)

ജന്‍മിത്തത്തിനെതിരെയും നാട് വാഴ്ചയ്ക്ക് എതിരെയും ചെങ്കൊടികൾ വാനിൽ ഉയർന്നു പറന്നു. ചങ്കിലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്‌ വിളികൾ മുഴങ്ങി. കർഷക സമരങ്ങൾ കൊടുമ്പിരികൊണ്ടു. ഒളിവിൽ ഇരിക്കാനായി നേതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാന സങ്കേതം മടിക്കൈയായിരുന്നു. എകെജി, ഇ കെ നായനാർ, ടി എസ് തിരുമുമ്പ്, കെ മാധവൻ, എ വി കുഞ്ഞമ്പു, വി വി കുഞ്ഞമ്പു, കെ എ കേരളീയൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത്‌ ആദ്യമായി ജനകീയ ഇടപെടലിലൂടെ ജന്‍മിത്വം അവസാനിപ്പിച്ച മണ്ണാണിതെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. മടിക്കൈ ഉൾപ്പെടുന്ന നീലേശ്വരം ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന്​ ജയിച്ചാണ്​ 1957ൽ ഇ എം എസ്​ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്​. കല്ലളൻ വൈദ്യരാണ് ഇ​എംഎസിനൊപ്പം അന്ന്​ ജയിച്ചത്​. മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇഎംഎസിൻ്റെയും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെയും പടമാണ്.

പ്രതിപക്ഷം നാമമാത്രം

പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നാമമാത്രമായി ചുരുങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇല്ലാതായി എന്നും പറയാം. ഇനിയും ആ ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നതാണ് എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം. യുഡിഎഫിന് ഒരൊറ്റ അംഗം പോലുമില്ലാത്തമടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമായുള്ളത് ഒരൊറ്റ അംഗ മാത്രമുള്ള ബിജെപിയാണ്. പതിനഞ്ച് സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫിന് 14 ഉം ബിജെപിക്ക് ഒരു അംഗവും ആണുള്ളത്. ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റ്‌ കൂടി വർധിച്ച് 16 സീറ്റുകളിൽ ആണ് മത്സരം. മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 17589 വോട്ടർമാരിൽ 8104 പുരുഷന്മാരും 9484 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നണികൾ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഇടതു പക്ഷം ഇത്തവണ മടിക്കൈയിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സംസ്ഥാന - ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ മേന്‍മയും വോട്ടായി മാറുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് പ്രീത പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇത്തവണ ബിജെപി അനുകൂല തരംഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പഞ്ചായത്തിലെ ഏക മെമ്പർ എ വേലായുധൻ പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് വോട്ടുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ മാറി ചിന്തിക്കും. കൃത്യമായ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വേലായുധൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസും അരയും തലയും മുറുക്കി പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്.

