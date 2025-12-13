Kerala Local Body Elections2025

ബിജെപിയുടെ 'താമര പൊയ്‌ക' ആയ മധൂർ, പൂജ്യത്തില്‍ എൽഡിഎഫ്; തുടർച്ചയായി 45 വർഷം ഭരണമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം

ബിജെപിയുടെ ഈറ്റില്ലമായി അറിയപ്പെടുന്ന മധൂർ പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇടതു-വലത് മുന്നണികൾ ഇത്തവണ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു

മധൂർ പഞ്ചായത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ ആഹ്ളാദപ്രകടനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 2:45 PM IST

കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ പ്രാദേശിക ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുമ്പോഴും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മധൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 46-ാം വർഷവും ബിജെപി ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ 50 വർഷം ഭരണം നിലനിർത്തുന്ന അപൂർവ നേട്ടത്തിലേക്ക് മധൂർ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ബിജെപിയുടെ ഈറ്റില്ലമായി അറിയപ്പെടുന്ന മധൂർ പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇടതു-വലത് മുന്നണികൾ ഇത്തവണ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 20-ൽ നിന്ന് 24 ആയി വർധിച്ചപ്പോഴും ബിജെപി തങ്ങളുടെ വിജയം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. 24 വാർഡിൽ 15 എണ്ണവും ബിജെപി നേടി. യുഡിഎഫ് ഒന്‍പത് വാർഡുകളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് സീറ്റ്‌ ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 13 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി ഇത്തവണ രണ്ട് സീറ്റുകൾ അധികമായി നേടി 15-ൽ എത്തി. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ തവണ നാല് സീറ്റുകൾ നേടിയ എൽഡിഎഫ് ഇത്തവണ പൂജ്യത്തിലേക്ക് വീണു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രം നേടിയ യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫിൻ്റെ വോട്ടുകൾ കൂടി സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഒന്‍പത് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു, പ്രതിപക്ഷമായി ശക്തിപ്പെട്ടു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി തിരുത്തി

2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധൂർ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകൾ കുറയുകയും എൽഡിഎഫിന് വോട്ട് വർധിക്കുകയും ചെയ്തത് മുന്നണിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ബിജെപിക്ക് 954 വോട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടായി, അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധൂരിൽ ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു നഗരസഭയിലും അടക്കം എല്ലായിടത്തും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞു.

ബിജെപി സ്വാധീനമേഖലയായ മധൂർ പഞ്ചായത്തിലും യുഡിഎഫ് ശക്തികേന്ദ്രമായ ചെങ്കളയിലും 1500-ൽ പരം വോട്ടിൻ്റെ വർധനവാണ് എൽഡിഎഫിനുണ്ടായത്. മണ്ഡലത്തിലാകെ ഏഴായിരത്തിനടുത്ത് വോട്ടുകൾ ഇടതുമുന്നണി അധികമായി നേടി.

എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രാദേശിക ഭരണത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മധൂരിലുള്ള സ്വാധീനം ഒട്ടും ചോർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ച വർധനവ്, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടായി പരിണമിച്ചില്ല.

മധൂർ, പട്ട്ള, ഷിരിബാഗിലു എന്നീ വില്ലേജുകൾ പൂർണമായും കുഡലു വില്ലേജ് ഭാഗികമായും ഉൾപ്പെടുന്ന 26.04 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായ മധൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെപിക്ക് തങ്ങളുടെ ശക്തിയും ആധിപത്യവും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അപൂർവ കേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

