മധു കേസ് വിധി: "ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടി, ഒപ്പം നിന്നവർക്ക് നന്ദി"; പൂർണ സംതൃപ്തിയോടെ അമ്മയും സഹോദരിയും

പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി അമ്മയും സഹോദരിയും

Madhu Murder Case
മധു, അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 6:14 PM IST

എറണാകുളം: കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കു വഴിയൊരുക്കിയ അട്ടപ്പാടി മധു കൊലപാതകക്കേസിൽ, പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവായി ഉയർത്തിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധിയിൽ പൂർണ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി മധുവിൻ്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും.
മധു കേസിലെ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷാ വിധി പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കോടതി പരിസരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയും സഹോദരിയും. തങ്ങളെ പരമാവധി ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഈ വിധിയെന്ന് മധുവിൻ്റെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു.

നന്ദിയോടെ അമ്മ മല്ലി; ഒപ്പം ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് പ്രതികരണം

ഏറെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മകന് നീതി ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അമ്മ മല്ലി. "ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. സർക്കാരും നിയമസംവിധാനങ്ങളും കൂടെനിന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത്," മല്ലി പറഞ്ഞു. വിചാരണക്കോടതി വെറുതെ വിട്ട പ്രതിയെയും ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരള ജനതയോട് കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് സഹോദരി സരസു

ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് മധുവിൻ്റെ സഹോദരി സരസു മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. 12 പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചതിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു.


"മധു അനുഭവിച്ച ക്രൂരമായ വേദന മുഴുവൻ കേരളവും കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒപ്പം നിന്ന കേരള ജനതയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും കടപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ ഒട്ടും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ദാരുണ സംഭവമാണ് അന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ മധുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത്. കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രതികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം ലഭിച്ചത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നതെന്നും
സരസു വ്യക്തമാക്കി.

മധു കേസ് വിധിയില്‍ പൂർണ സംതൃപ്തിയോടെ അമ്മയും സഹോദരിയും (ETV Bharat)
സൗജന്യ നിയമസഹായവും സുപ്രീം കോടതി അപ്പീലുംതങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും അഭിഭാഷകരുടെ വലിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും സരസു തുറന്നുപറഞ്ഞു. തങ്ങൾ കേസ് നടത്താൻ അഭിഭാഷകർക്കൊന്നും പൈസ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, അവരെല്ലാം സൗജന്യമായാണ് തങ്ങളെ സഹായിച്ചതെന്നും അവർ നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി നിന്നു.

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ടെന്ന് സരസു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്നാം പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ട നടപടിക്കെതിരെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ അഭിഭാഷകരുമായി കൃത്യമായി സംസാരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകാനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.


ബന്ധുക്കളുടെ കൂറുമാറ്റവും ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പും

നിയമപോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന കടുത്ത മാനസിക വിഷമങ്ങളും സരസു പങ്കുവെച്ചു. സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ പോലും കേസിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂറുമാറിയപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമാണുണ്ടായത്. തങ്ങളെ പരമാവധി ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താൻ പലരും ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിധി ഒരു പാഠമാണ്. ഇനി ആർക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ഗതിയുണ്ടാകരുത്. മനുഷ്യരെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം കേരളത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കരുത്. അതിനുള്ള ശക്തമായൊരു മുന്നറിയിപ്പും വിധിയുമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്- സരസു പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ നിരന്തരം സഹായിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത അട്ടപ്പാടിയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അവർ പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിച്ചു.

