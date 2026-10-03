ETV Bharat / state

അവഗണനയ്ക്ക് എതിരെ കിടപ്പ് സമരം; മടക്കിമലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ

ചന്ദ്രപ്രഭ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ദാനമായി നൽകിയ 54 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ കവാടത്തിലാണ് കിടപ്പ് സമരം

Wayanad Madakkimala Medical College Action council bed protest Wayanad Philip Kutty Wayanad Kerala health infrastructure
മടക്കിമലയിൽ ജനകീയ കിടപ്പ് സമരവുമായി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ദയനീതാവസ്ഥയ്ക്കും വർഷങ്ങളായുള്ള അവഗണനയ്ക്കും എതിരെ വയനാട്ടിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു. മടക്കിമലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കിടപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ജില്ലയിലെ പ്രധാന വികസന പദ്ധതികളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ചന്ദ്രപ്രഭ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിനായി ദാനമായി നൽകിയ 54 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ കവാടത്തിലാണ് കിടപ്പ് സമരം നടന്നത്. ഗാന്ധിയൻ പ്രൊഫസർ പി ലക്ഷ്‌മണൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാനന്തവാടിക്ക് സാധ്യമല്ലെന്നും, അതിനാൽ മടക്കിമലയിൽ തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനപ്രതിനിധികൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മടക്കിമലയിൽ ജനകീയ കിടപ്പ് സമരവുമായി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി (ETV Bharat)

മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് ആരംഭിച്ച വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി അവിടെ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മടക്കിമലയിലെ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം.

അരനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വികസന മുരടിപ്പ്

കാരാപ്പുഴ, ബാണാസുര സാഗർ പദ്ധതികൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വയനാടിൻ്റെ വികസന പിന്നാക്കാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് സമരം നടക്കുന്നത്. ജില്ലയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളായ ബൈരക്കുപ്പ പാലവും പൂഴിത്തോട് റോഡും 32 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്തത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കടുത്ത അവഗണനയ്ക്ക് തെളിവാണ്. കൂടാതെ, ജനങ്ങളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള റെയിൽവെ യാത്രാ സ്വപ്‌നവും യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല. 42 ശതമാനത്തോളം വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വയനാട്ടിൽ പ്രതിവർഷം ആയിരത്തിലധികം റോഡപകടങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറായ 'ഗോൾഡൻ അവർ' നിർണായകമാണെങ്കിലും, അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച ചികിത്സ നൽകാനുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജ് സംവിധാനം ജില്ലയിലില്ലാത്തത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയില്ലായ്‌മയെ സമരസമിതി നേതാവ് ഫിലിപ്പ് കുട്ടി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു പോകുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ജില്ലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാനന്തവാടിയിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, മടക്കിമലയിൽ ഇതിനായി 54 ഏക്കർ ഭൂമി ലഭ്യമാണെന്ന് സമരസമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മടക്കിമലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും തീരുമാനം എന്ന് പി ലക്ഷ്‌മണൻ വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലയുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ.

Also Read:കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം; ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെതിരെ കേസ്

TAGGED:

WAYANAD MADAKKIMALA MEDICAL COLLEGE
ACTION COUNCIL BED PROTEST WAYANAD
PHILIP KUTTY WAYANAD
KERALA HEALTH INFRASTRUCTURE
MADAKKIMALA MEDICAL COLLEGE PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.