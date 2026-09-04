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വാഹനത്തില്‍ നിന്നും മെഷീന്‍ റോഡിലേക്ക് വീണു; പരന്നൊഴുകി ഓയില്‍, വാഹനങ്ങള്‍ തെന്നിമറിഞ്ഞു

പാലക്കാട്-കോയമ്പത്തൂർ പാതയിൽ കഞ്ചിക്കോടിന് സമീപത്താണ് സംഭവം.

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റോഡിലേയ്‌ക്ക് ഒഴുകിയ ഓയിൽ വൃത്തിയാക്കി ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 7:55 PM IST

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പാലക്കാട്: പാലക്കാട്ടെ പോകുകയായിരുന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്നും മെഷീന്‍ റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. മെഷീനില്‍ നിന്നും പുറത്തുവന്ന ഓയില്‍ റോഡിലേക്ക് പരന്നൊഴുകി. ഓയില്‍ പരന്നതോടെ പാതയിലൂടെ എത്തിയ വാഹനങ്ങള്‍ തെന്നി മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ റോഡിലൂടെ എത്തിയ രണ്ട് വാഹനങ്ങളാണ് തെന്നിവീണത്. റോഡിൽ ഓയിൽ ഒഴുകിപ്പരന്ന സംഭവം യാത്രക്കാർക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും വലിയ അപകട ഭീഷണിയും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചതോടെ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്‌സിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സംഘം റോഡില്‍ പടര്‍ന്ന ഓയില്‍ നീക്കം ചെയ്‌തു. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് പിന്നാലെയാണ് റോഡിലെ ഓയില്‍ പൂര്‍ണമായും നീക്കാനായത്.

റോഡിലേയ്‌ക്ക് ഒഴുകിയ ഓയിൽ വൃത്തിയാക്കി ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

മെഷീന്‍ റോഡിലേക്ക് തെന്നിമാറിയതിന് പിന്നാലെ പാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സെത്തി ഓയില്‍ നീക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പാലക്കാട്-കോയമ്പത്തൂർ പാതയിൽ കഞ്ചിക്കോടിന് സമീപത്താണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭാര വാഹനങ്ങള്‍ അടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയാണിത്. അപകടമുണ്ടായത് പകല്‍ സമയത്തായത് കൊണ്ട് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായത്. കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഫയർഫോഴ്‌സിന്‍റെ ഇടപെടൽ ഏറെ സഹായകമായെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

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റോഡിൽ ഓയിൽ പടരുന്നത് തടയാം

ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ റോഡിൽ ഓയിൽ പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകാതിരിക്കാൻ മണൽ, ചാരം, കരിയില അല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി എന്നി ഓയിലിന് മുകളിലേയ്‌ക്ക് വിതറുക. ഓയിൽ വീണ ഭാഗം വെള്ളമൊഴിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇത് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് പടരാനും വഴുക്കൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഇടവരുത്തും. തന്മൂലം ഏറെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

റോഡിൽ ഓയിൽ പടർന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്‌ക്കുക. സംഭവം പൊലീസിനെയോ ഫയർഫോഴ്‌സിനെയോ ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കുക. ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. കൂടാതെ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യാം.

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