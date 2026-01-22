എച്ചില് കഴുകുന്ന വിപ്ലവമെന്ന് പരിഹാസം; എംഎ ബേബി പാത്രം കഴുകിയത് ക്രെഡിറ്റാക്കി എടുത്ത് സിപിഎം
"എച്ചില് കഴുകുന്ന വിപ്ലവം, വോട്ടിനായി അടുക്കളയില് കമിഴ്ന്നു വീഴുന്ന സിപിഎം" ഉള്പ്പെടെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലായിരുന്നു പരിഹാസം. എന്നാല്, ഇതിന് മറുപടിയായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിപിഎം നേതാക്കള്
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടില് സിപിഎം നടത്തുന്ന ഗൃഹ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ജനറല് സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി പാത്രം കഴുകി വച്ചത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ പരിഹാസങ്ങള്ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. വോട്ട് നേടാൻ സിപിഎം ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നതിന് തെളിവാണ് ഇതെന്ന് പലരും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രോളാക്കി പരിഹസിച്ചു. തൃശൂരിൽ ഒരു വീട് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് എം.എ. ബേബി താൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം സ്വയം കഴുകി വച്ചത്.
നേതാക്കൾ ജനങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നാടകമാണിതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം അടവുകള് പഴറ്റുന്നതെന്നും വിമർശകർ ട്രോളുകളിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. "എച്ചില് കഴുകുന്ന വിപ്ലവം, വോട്ടിനായി അടുക്കളയില് കമിഴ്ന്നു വീഴുന്ന സിപിഎം" ഉള്പ്പെടെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലായിരുന്നു പരിഹാസം.
എന്നാല്, ഇപ്പോള് ഇതിനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിപിഎം. ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം സ്വയം കഴുകുന്നത് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് സിപിഎം ഉറക്കെ പറയുന്നു. ഇതൊരു മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും എം.എ. ബേബിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വാദിച്ചു. ഈ വിഷയത്തില് ഇപ്പോള് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ബേബിയെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളവരുടെ സാംസ്കാരിക ശൂന്യതയും ഫ്യൂഡൽ മനോഭാവവുമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിച്ചത്തുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്ശിക്കുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ എ.കെ.ജി ഭവനിലായാലും തിരുവനന്തപുരത്തെ എ.കെ.ജി സെൻ്ററിലായാലും മറ്റേത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലായാലും, ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം സ്വയം കഴുകി വെക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയും ശീലവുമാണ്. ബേബി സഖാവിനെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക്, അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നാലും സ്വന്തം പാത്രം കഴുകി വയ്ക്കുന്ന ശീലം പണ്ടേയുള്ളതാണെന്നും, പാത്രം കഴുകുക മാത്രമല്ല നന്നായി പാചകം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നും വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
തുണികഴുകൽ, പാചകം, വീട് വൃത്തിയാക്കൽ, കക്കൂസ് കഴുകൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ 'മോശപ്പെട്ട' പണികളാണെന്നും, അവയൊക്കെ സ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവർ എന്ന് ഒരു വിഭാഗത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരോ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കരുതുന്നവർ ഇന്നും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള പഴഞ്ചൻ ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിത്തരം ഉള്ളിൽ പേറുന്നവർക്ക്, ഒരാൾ സ്വന്തം പാത്രം കഴുകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ശിവൻകുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂര്ണ രൂപം
"ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം സ്വയം കഴുകിവെച്ച സി.പി.ഐ (എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് എം.എ ബേബിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ട്രോളുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ആ പരിഹാസത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരുടെ സാംസ്കാരിക ശൂന്യതയും ഫ്യൂഡൽ മനോഭാവവുമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിച്ചത്തുവരുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. ഡൽഹിയിലെ എ.കെ.ജി ഭവനിലായാലും തിരുവനന്തപുരത്തെ എ.കെ.ജി സെൻ്ററിലായാലും മറ്റേത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലായാലും, ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം സ്വയം കഴുകി വെക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയും ശീലവുമാണ്. ബേബി സഖാവിനെ അടുത്തറിയുന്നവർക്ക്, അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നാലും സ്വന്തം പാത്രം കഴുകി വെക്കുന്ന ശീലം പണ്ടേയുള്ളതാണെന്നും, പാത്രം കഴുകുക മാത്രമല്ല നന്നായി പാചകം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നും വ്യക്തമായി അറിയാം.
തുണികഴുകൽ, പാചകം, വീട് വൃത്തിയാക്കൽ, കക്കൂസ് കഴുകൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ 'മോശപ്പെട്ട' പണികളാണെന്നും, അവയൊക്കെ സ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ളവർ എന്ന് ഒരു വിഭാഗത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരോ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കരുതുന്നവർ ഇന്നും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള പഴഞ്ചൻ ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിത്തരം ഉള്ളിൽ പേറുന്നവർക്ക്, ഒരാൾ സ്വന്തം പാത്രം കഴുകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേക്കാം. ഏതൊരു തൊഴിലിനും അന്തസ്സുണ്ടെന്നും, സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നത് ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പക്വത ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി.
ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരുകാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും കുറച്ചിലല്ല, മറിച്ച് അതൊരു വലിയ ഗുണമാണ്. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാനും, ആൺകുട്ടികൾ പാചകവും പാത്രം കഴുകലും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നതും നല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൊഴിലിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ തലമുറയായി നിങ്ങൾ വളർന്നുവരണം. ജീർണ്ണിച്ച ചിന്താഗതികളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം."
ബേബിയെ അനുകൂലിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അനില് കുമാറിൻ്റെ പോസ്റ്റ്
"1978 മുതൽ എം.എ.ബേബി സഖാവിനെപ്പറ്റി കേട്ടു. 1980 ൽ നേരിട്ടു കണ്ടു. ബോംബെയിൽ നടന്ന എസ്.എഫ്.ഐ ദേശീയസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. എസ്.എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റായി സഖാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് സ: ബെറ്റി ലൂയിസ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം: അവർ വിവാഹിതരായത് പിന്നീട് അതിനു ശേഷം ഡിവൈ.എഫ്.ഐയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ.
സ: എം.എ ബേബിക്കൊപ്പം 2005ൽ വെനിസ്വലയിൽ സന്ദർശനം. ഞാൻ എഴുതിയ ഷാവേസിൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് സ.എം.എ ബേബി. എൻ്റെ പിതാവ് സ: ആർ കെ മേനോൻ അന്തരിച്ചപ്പോൾ സ:ബറ്റിയേയും കൂട്ടി സ എം.എ.ബേബി എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. പാർടി സെക്രട്ടറിയായപ്പോൾ മധുര പാർടി കോൺഗ്രസ്സിൽ ഞാനും ഒരു പ്രതിനിധി. അഖിലേന്ത്യാ സമാധാന ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ ദേശീയ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന സ: ബേബിക്കൊപ്പം എത്ര എത്ര പരിപാടികൾ..
വൈക്കത്ത് ഐ പ് സോയുടെ പരിപാടിക്ക് കുടുംബ സഹിതം സ:ബേബി എത്തി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തൻ്റെ പാത്രം സ്വയം കഴുകുന്ന ശീലം അപ്പോഴും മാറ്റിയതായി കണ്ടില്ല. ലളിത വസ്ത്രധാരിയായി പുസ്തകങ്ങളുടെ "ആർഭാട"ത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ.. സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന മാനവീയം പോലുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. കൊച്ചി ബിനാലെയുടെ കാമുകൻ. പരിസ്ഥിതി ബോധ്യത്തിൻ്റെ കാവലാൾ. സാർവ്വദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൗഹൃദങ്ങളുടെ കണ്ണി മുറിയാത്ത കണ്ണി. ആരെല്ലാമാണു് ആ പച്ചമനുഷ്യൻ. നർമ്മം വിതറുന്ന മഹാ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ആഴമറിഞ്ഞവർ ഏറെ.. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.
ഇപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. കാപട്യ രഹിതമായ, പൊയ്മുഖമില്ലാത്ത. ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായതിനാൽ മാത്രം വേട്ടയാടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടകപ്പടുന്നു.. അതൊരു അംഗീകാരമാണ്, ചിലർ വേട്ടയാടുമ്പോൾ നാം അറിയണം. നമ്മളാണു ശരി. വേട്ടക്കാരെ തിരിച്ചറിയുക" -അനില്കുമാര് കുറിച്ചു.
Read Also: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: മുഖ്യ പ്രതികളുടെ 1.3 കോടിയുടെ സ്വത്ത് മരവിപ്പിച്ച് ഇഡി, പുറത്തു വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന തെളിവുകൾ