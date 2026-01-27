ETV Bharat / state

'വിഎസ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പത്മ പുരസ്കാരം നിരസിക്കുമായിരുന്നു'; ഇഎംഎസിനെയും ജ്യോതിബാസുവിനെയും ഓർമിച്ച് എംഎ ബേബി

പാത്രം കഴുകിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയാണെന്ന് എംഎ ബേബി. സോണിയ ഗാന്ധി വിവാദത്തിലും മറുപടി നൽകി.

എംഎ ബേബി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 4:48 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്മ പുരസ്കാരം നിരസിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എംഎ ബേബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഎസിൻ്റെ കുടുംബം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് പാർട്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഎസിൻ്റെ സംഭാവനകൾക്കുള്ള അംഗീകാരത്തിൽ കുടുംബം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.

മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പത്മ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു. തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം പാർട്ടി പ്രവർത്തനം മുൻനിർത്തി ഇത്തരം പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പതിവ് തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുമായിരുന്നു. അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ച് സമ്മതം ചോദിക്കുന്ന പതിവുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ ചോദിക്കാതെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്.

എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഎംഎസ്, ജ്യോതിബാസു, ഹർകിഷൻ സിങ് സുർജിത്, ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇത്തരം പുരസ്കാരങ്ങൾ നിരസിച്ച ചരിത്രമാണുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി കണ്ട് സർക്കാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഈ നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനവും പാർട്ടി ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമാണ്. ഡോ. എംപി പരമേശ്വരനും സമാനമായി പുരസ്കാരം നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ വിഎസിൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. വിഎസിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരത്തിൽ കുടുംബം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വിഎസിനെ അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുരസ്കാരം വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണെന്നും അക്കാര്യം എന്ത് വേണമെന്ന് കുടുംബം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമാണ്.

വിഎസിൻ്റെ സംഭാവനകൾ എത്രത്തോളം മൂല്യവത്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി തയ്യാറല്ല. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളതും ഇതിലും വലിയതുമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാൻ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പുരസ്കാര നിർണയ സമിതി പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റു ചില പ്രമുഖരെക്കുറിച്ചും എംഎ ബേബി പരാമർശിച്ചു. നൂറു വയസ്സിനോടടുക്കുന്ന ഡോ. എം ലീലാവതി ടീച്ചർ, 98 വയസ്സുള്ള ടി പത്മനാഭൻ, കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ തുടങ്ങിയവർ അർഹതപ്പെട്ടവരാണെന്നും അവരെ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അർഹതപ്പെട്ടവരെ തഴഞ്ഞുവെന്ന് പറയുകയല്ല, മറിച്ച് ഇത്തരം പ്രതിഭകളെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

വിവാദങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി

സോണിയ ഗാന്ധിയെ അനാവശ്യമായി വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നതിനെതിരെയും എംഎ ബേബി പ്രതികരിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നും അത്തരം തെറ്റായ ചിന്ത അവർക്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ആരോപിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അനാവശ്യമായി ഒരാളുടെ പേര് വലിച്ചിഴക്കേണ്ടതില്ല എന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് താൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭയിലടക്കം ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല മറ്റുള്ളവരുടേതും. ആരോപണം യഥാർഥത്തിൽ ആ കുട്ടിക്കെതിരെയാണ്, അല്ലാതെ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചല്ല.

അതീവ സുരക്ഷാ വലയത്തിലുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് പലതവണ പോകാനും അവരുടെ കൈയിൽ എന്തോ കെട്ടിക്കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കുറ്റവാളി സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന, സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളും അത് വാങ്ങി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലുള്ള ഗോവർധനും ലഭിച്ചു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഇവരെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് എത്തിച്ചത് ആരാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അത് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ആണോ അതോ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാളാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരണം. ഇത് വിശദീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ തങ്ങൾ ആരും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരെ ഇത്തരമൊരു വിവാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരാണ് എന്ന വിഷയം മാത്രമാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും എംഎ ബേബി വ്യക്തമാക്കി.

വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി

വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം പാത്രം കഴുകി വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ട്രോളുകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറേപ്പേർക്ക് മാനസിക സുഖം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയൊരു സുഖത്തിന് താൻ ഇരയായല്ലോ എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ഓഫിസുകളിലും കമ്മ്യൂണുകളിലും പണ്ടുമുതലേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഇഎംഎസും പി സുന്ദരയ്യയും അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ബോംബെയിലെ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തിരുന്നു. അടിച്ചുവാരുന്നത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേതാക്കന്മാർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യം. ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന താൻ ജീവിതത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നേടുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പല വീടുകളിലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇലയിലാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്നതിനാൽ കഴുകി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പാർട്ടി ഓഫിസിലും വീട്ടിലും താൻ മാത്രമല്ല, നിരവധി പേർ പാത്രം കഴുകാറുണ്ട്. പ്രശസ്ത ചിന്തകനും പ്രഭാഷകനുമായ സുനിൽ പി ഇളയിടം തൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വീട്ടിലെ ജോലികൾ ഊഴം വച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും എംഎ ബേബി ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാത്രം കഴുകുന്നതിലൂടെ രണ്ട് സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഒന്ന്, വീട്ടുജോലികൾ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന ധാരണ മാറ്റണം. പുരുഷന്മാരും ജോലികൾ പങ്കിട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇത് പഠിപ്പിക്കണം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, കായികമായ അധ്വാനം എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയവും ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതിലൂടെ കുറച്ചുപേർക്ക് മാനസിക സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മൂന്നാമത്തെ പ്രയോജനമായി കാണുന്നുവെന്നും എംഎ ബേബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

