'ചെറ്റത്തരം, വീട്ടില്‍ പോയി ചോദിക്ക്' പരാമർശങ്ങള്‍; പൊതു ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുമ്പോള്‍ സൂക്ഷ്‌മത വേണമെന്ന് എംഎ ബേബി

സിപിഎം - ബിജെപി ഡീല്‍ ആരോപണം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും ഡീല്‍ ആരോപണം മുൻപും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് ആരോപണം നനഞ്ഞ പടക്കം പോലെയായെന്നും ബേബി.

By PTI

Published : March 26, 2026 at 8:24 PM IST

പത്തനംതിട്ട: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ജി സുധാകരനെതിരായ 'ചെറ്റത്തരം' 'വീട്ടില്‍ പോയി ചോദിക്ക്' തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് സി പി എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാകും വാക്കുകള്‍ പ്രയോഗിക്കുക. പിണറായിക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനശൈലി ഉണ്ട്. അത് അച്ചടക്കത്തിന്‍റേതാണ്. പക്ഷേ പൊതു ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുമ്പോള്‍ സൂക്ഷ്‌മതയും കരുതലും വേണമെന്നും എംഎ ബേബി പ്രതികരിച്ചു.

ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ശൈലി ഉണ്ട്. ജി സുധാകരനെതിരായ പിണറായിയുടെ 'ചെറ്റത്തരം' പ്രയോഗം വ്യക്തിയെ അല്ല, വ്യക്തിയുടെ നിലപാടിനെയാണ് വിമർശിച്ചതെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. സിപിഎം - ബിജെപി ഡീല്‍ ആരോപണം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും ഡീല്‍ ആരോപണം മുൻപും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് ആരോപണം നനഞ്ഞ പടക്കം പോലെയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെകൊണ്ട് വെറും അബദ്ധങ്ങള്‍ പറയിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ രാഷട്രീയ തന്ത്രജ്ഞന്‍ എന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് വിളിക്കുന്ന കനുഗോലു ആണെന്നും അതിനു വേണ്ടി മീഡിയേറ്ററായിനില്‍ക്കുന്നത് എഐസിസിയുടെ സംഘടനാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കെസി വേണുഗോപാല്‍ ആണെന്നും പ്രചാരണം കനുഗോലുവിന് കൊടുത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ത്രിപുരയില്‍ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം അവസാനിക്കാന്‍ കാരണം കോണ്‍ഗ്രസാണ്. 2013 ല്‍ ത്രിപുരയില്‍ ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലുമില്ല. 60 അംഗങ്ങള്‍ ഉള്ളിടത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന് ആറ് അംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആയി മാറി. കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടുകള്‍ മുഴുവന്‍ ത്രിപുരയില്‍ ബിജെപി വോട്ടുകള്‍ ആയി മാറി.

അങ്ങനെയാണ് ത്രിപുരയില്‍ ബിജെപി ഭരണം വന്നതെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. വര്‍ഗീയ പാര്‍ട്ടിയുമായി ഒന്നിച്ച്‌ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നു. സിപിഎമ്മും ഇടതുപക്ഷവും എവിടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. നേമത്തെ ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ചത് എല്‍ഡിഎഫാണ്. രാഹുല്‍ഗാന്ധി എന്താ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലേയെന്നും ഖര്‍ഗെയ്ക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാന്‍ അറിയില്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ക‍ഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം എൽഡിഎഫ് ഭരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ചെയ്‌തത് എന്നതുവെച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കനം. നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണം.ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിച്ചു. താലൂക്ക് ആശുപത്രികളില്‍ വരെ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. ചില ഘട്ടങ്ങളില്‍ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷന്‍ വരെ എടുക്കേണ്ടിവരും. ജില്ലാ ജനറല്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഇത് വലിയ മാറ്റമാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ചില പിഴവുകളെ പര്‍വ്വതീകരിച്ച്‌ കാണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

