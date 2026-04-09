'എൽഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും'; തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം പങ്കുവച്ച് എംഎ ബേബി

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടനം വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കും, കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മതസഹിഷ്‌ണുതയും സാമുദായിക സൗഹൃദവും മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും എംഎ ബേബി.

ma baby casts his vote (ANI)
Published : April 9, 2026 at 1:27 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തോടെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. രാവിലെ തന്നെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വലിയ ജനത്തിരക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ ഭരണത്തുടർച്ചയുടെ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

തുടർഭരണം ഉറപ്പ്

സാമൂഹിക ക്ഷേമ നടപടികൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ പുരോഗതി എന്നിവ എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 10 വർഷക്കാലത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സാമുദായിക സൗഹൃദവും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷവും ജനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

അമർത്യ സെൻ, റോമില ഥാപ്പർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്‌ത ബുദ്ധിജീവികൾ അടുത്തിടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെയും സാമുദായിക ഐക്യത്തെയും എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്ത് വർഗീയത പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മതസഹിഷ്‌ണുതയും സാമുദായിക സൗഹൃദവും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരുവിധ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുന്നേറ്റം തുടരും

നീതി ആയോഗിൻ്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ കേരളം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമായും ആയുർദൈർഘ്യം, ശിശുമരണനിരക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, സന്തോഷ സൂചിക തുടങ്ങിയവയിൽ കേരളം രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതാണ്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ വിവരക്കണക്കുകൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ സംസ്ഥാനം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതാണ്. രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരതയുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലാത്ത ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുമെന്നും വോട്ടർമാർ എൽഡിഎഫിനെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും കേരളം വികസനക്കുതിപ്പ് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2.69 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1.38 കോടി സ്ത്രീകളും 1.31 കോടി പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്നാം ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ 277 വോട്ടർമാരുണ്ട്. 18 വയസ്സിനും 19 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 4.24 ലക്ഷം പേർ ആദ്യമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. 85 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 30,471 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് 1.46 ലക്ഷം പരിശീലനം ലഭിച്ച പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചതായി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്കായി കേന്ദ്രസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.

