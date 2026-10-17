'പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടും, ഇതെല്ലാം നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയത്': എംഎ ബേബി
നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഞങ്ങൾ നേരിടുമെന്ന് എംഎ ബേബി വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 17, 2026 at 8:32 PM IST
തൃശൂർ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) നടപടി പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ എന്ന പോലെയാണെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളെ നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് പിണറായി വിജയനെന്നും നിയപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഈ കേസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇഡിയുടെ കേസുകളിലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശതമാനം കേസുകൾ എത്രയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസിലാവും. മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കെജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയലിൽ അടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ സിസോദിയയും ദീർഘകാലം ജയലിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. ശേഷം യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ കേസിൽ അവരെ രണ്ട് പേരെയും പുറത്ത് വിട്ടത് എല്ലാവർക്കുമറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പിണറായി വിജയനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം പണ്ട് സുപ്രീംകോടതി വരെ തള്ളി കളഞ്ഞതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ എന്ന പോലെ പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളെയും കെട്ടി ചമക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിച്ച നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഈ ആരോപണത്തയും അഭിമുഖീകരിക്കാനും മറികടക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനും സിപിഎമ്മിനും കഴിയും. ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അത് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ്. നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിടുമെന്ന് എംഎ ബേബി വ്യക്തമാക്കി.
ഇഡിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ബിജെപി ഗവൺമെൻ്റ് എന്നാണ്, അല്ലാതെ എൻഫോഴ്മെൻ്റ് ഡയറകടറേറ്റ് എന്നല്ല. തെരഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപി ഉൾപ്പെട്ട യഥാർഥ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒളിച്ചുവയ്ക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് നേരെ വേട്ടയാടാനായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് ഐഷി ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. തെരുവിലുള്ള വിദ്യാർഥികളെ തടങ്കലിൽ അടക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ജയിലുകൾ മതിയാകാതെ വരും. കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സമരം തുടരുമെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കുന്നത് വരെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഐഷി ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി.
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