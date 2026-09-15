'ഇഡി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കഥാകൃത്ത്'; കള്ളക്കഥകൾ കൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തെ തളർത്താനാവില്ലെന്ന് എം എ ബേബി
ഭാവിയിൽ ഇഡി എന്നാൽ കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്ന തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
Published : September 15, 2026 at 7:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ (ഇഡി) രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. 'ഇഡി' എന്നാൽ കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് ഭാവിയിൽ ആളുകൾ കരുതിപ്പോകുമെന്നും, ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഇഡി കള്ളക്കഥകൾ ചമയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എംടി, കെടി പോലെ കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ 'ഇഡി' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് തോന്നുമെന്നും, 'അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ്' എന്ന സിനിമയുടെ പേര് പോലെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ കള്ളക്കഥകൾ എഴുതുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട
കള്ളക്കഥകൾ ചമച്ച് പ്രസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. എകെജിയുടെയും ഇഎംഎസിൻ്റെയും മൊയാരത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യമുള്ള ചെങ്കൊടി പ്രസ്ഥാനമാണിതെന്ന് ചൂഷകവർഗ ഭരണാധികാരികൾ മനസിലാക്കണം.
ജനങ്ങളുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിച്ചും ജനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തെറ്റുകളും കുറവുകളും ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരുത്തിയും മാത്രമേ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകൂ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പതർച്ചയോ കാലിടർച്ചയോ ഉണ്ടായാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചേർന്ന സിപിഎം വിപുലീകരിച്ച സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എ ബേബി.
Also Read: ഇപിയെ വെട്ടാനോ ജയരാജൻ അസ്ത്രം? പാർട്ടിയുടെ 'ക്രൗഡ് പുള്ളർ' തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പിന്നിൽ പിണറായി തന്ത്രമെന്ന് വിമർശനം