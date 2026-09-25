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കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനം; രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിൽ ഒന്നിനെ കൊലയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എംഎ ബേബി

ഡിവിഷൻ വിഭജനത്തിലൂടെ പ്രതിവർഷം കേരളത്തിന് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിൽ ഒന്നിനെ കൊലയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും എം എ ബേബി പരാമർശിച്ചു.

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MA Baby, Cpm Railway station march (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 5:53 PM IST

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പാലക്കാട്: കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ കേരളത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട പാലക്കാട് എംപിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ വിഭജനത്തിനെതിരെ സിപിഎം സംഘടിപ്പിച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

''കാലത്തിനനുസരിച്ച് വികസനം വരുമ്പോൾ റെയിൽവേ ലൈനുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ ആയിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് 582 കിലോമീറ്റർ ആയി ചുരുങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഡിവിഷൻ വിഭജനത്തിലൂടെ പ്രതി വർഷം കേരളത്തിന് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിൽ ഒന്നിനെ കൊലയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുകയാണ്'' എംഎ ബേബി വിമർശിച്ചു.

കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിൽ ബിജെപി സർക്കാരും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും ഒരുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. കോച്ച് ഫാക്‌ടറി കേരളത്തിന് നിഷേധിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരാമർശം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് കേന്ദ്രത്തിനു മുമ്പിൽ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ വിഭജനം അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം. ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി സിപിഎം സമര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

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'ബിജെപി സർക്കാർ കേരളത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു'; പാലക്കാട് എംപിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എംഎ ബേബി (ETV Bharat)

സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുൻ മന്ത്രി എംബി രാജേഷും പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു.

"അധികം കാലം പാലക്കാട് ഡിവിഷന് ഒറ്റയ്‌ക്ക് നിൽക്കാൽ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വരും. അപ്പോൾ പാലക്കാടും തിനുവനന്തപുരവും ചേർത്ത് കേരളത്തിന് ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രമായി മാറും. അതേസമയം അപ്പുറത്ത് ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്, തിനുവനന്തപുരവും ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായ നാഗർകോവിലിനെ അടർത്തിമാറ്റുകയാണ്. ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്.

രണ്ട് ഡിവിഷനെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. രണ്ട് ഡിവിഷനും കൂടെ ലയിപ്പിച്ച് ഒറ്റ ഡിവിഷനാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ്. റെയിൽവേ ഒന്നാകെ സ്വകാര്യവത്‌ക്കരിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അതിനെതിരെയുള്ള നീക്കമായാണ് ഈ വെട്ടിമുറിക്കലുകൾ പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സി കെ രാജേന്ദ്രൻ, എൻ എൻ കൃഷ്‌ണദാസ്, എംഎൽഎമാരായ കെ കെ സുമോദ്, കെ പ്രേംകുമാർ, മുൻ എംഎൽഎ ചെന്താമരാക്ഷൻ, ടി കെ നൗഷാദ് തുടങ്ങി നിരവധിപേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചും നടത്തി.

കേരളത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കമാണ് ഡിവിഷൻ വിഭജനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് തയ്യാറാവണം. ഇതിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കേണ്ട എംപിയോ മന്ത്രിമാരോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഈ സമരത്തിലൂടെ സിപിഎം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

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