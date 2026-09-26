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'വൃത്തികെട്ട പണികളാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ചെയ്യുന്നത്', ബിജെപിയുടെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടെന്ന് എംഎ ബേബി

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 13 കോടി വോട്ടർമാരെയാണ് വെട്ടി മാറ്റിയതെന്നും ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.

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CPM General Secretary MA Baby Press Meet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 5:42 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 6:29 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയതിനാൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിന് ചേരാത്ത വൃത്തികെട്ട പണികളാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ചെയ്യുന്നത്. ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ അനുഷ്‌ഠിച്ച് അമിത് ഷായുടെയും മോദിയുടെയും മോഹൻ ഭഗവത്തിൻ്റെയുമെല്ലാം വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണം. രാജ്യത്ത് ബിജെപിയുടെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടെന്ന സൂചനയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.

വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിന് വോട്ടർമാർ ക്ലേശിക്കണമെന്ന അവസ്ഥ

ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ഇത്തരത്തിൽ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബിജെപി ഭരണം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിന് വോട്ടർമാർ ക്ലേശിക്കണമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ബിജെപി പ്രതികൂല വോട്ടർമാരെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുകയാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 13 കോടി വോട്ടർമാരെയാണ് വെട്ടി മാറ്റിയത്. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയരണം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യനിര ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവരും യോജിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ തെളിയുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപുണ്ടായ വിധികളും സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ച സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പിന്നീട് ജനം തോൽപ്പിച്ചു. അതിന് സമാനമായ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അസഹനീയമായി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നത്. ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ എത്ര വലുതാണെന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു.

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തങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമം. മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും മോഹൻ ഭഗവത്തിൻ്റെയും ഇഷ്‌ടസുഹൃത്തായ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ എന്തുവില കൊടുത്തും രക്ഷിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. നാല് ഇടതുപാർട്ടികൾ കൂടാതെ ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികൾ കൂടി ബിജെപിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് വിവിധ പാർട്ടികൾക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. തൃണമൂൽ നേതാവ് മമത ബാനർജി അനുകൂല മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിജെപി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സിജെപി നേതാക്കൾക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാ സഖ്യം 30 നോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ യോഗം ചേരുമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.
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Last Updated : September 26, 2026 at 6:29 PM IST

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