കേന്ദ്രവിരുദ്ധ സമരത്തിന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തയാറാണോ? യുഡിഎഫ് ബിജെപിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു: എം വി ഗോവിന്ദൻ
കുത്തകകളെ പാലൂട്ടിവളർത്തുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ അവരുടെ പക്ഷമേതെന്ന് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച ബജറ്റാണ് ഇന്നലെ ധനമന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന്
Published : February 2, 2026 at 12:25 PM IST
കാസർകോട്: കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ധൈര്യമില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് ബിജെപിക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മലയാളികൾ ഒന്നിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടേത് ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണെന്നു വിമർശിച്ച ഗോവിന്ദൻ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തയ്യാറാണോ എന്നും ചോദിച്ചു.
മുസ്ലീംലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത്, കേരള സർക്കാരിന് പരിഭവം പറയാനേ ആകുന്നുള്ളൂ, വാങ്ങി എടുക്കാൻ ആകുന്നില്ല എന്നാണ്. കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിൽ കേരള സർക്കാരിനും പങ്കുണ്ട്. എന്തെല്ലാം നിലയിലാണ് ബിജെപിയെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെയും യുഡിഎഫ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. കേരളത്തോടുള്ള ഈ കൊടിയ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയഭേദമന്യേ എല്ലാ മലയാളികളും ഒരുമിച്ചുനിൽക്കേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയതാത്പര്യം മാത്രം മുൻനിർത്തി കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി സമരം നടത്തിയപ്പോൾ യുഡിഎഫിനെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നല്ലോ. പങ്കെടുക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കൊടിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തെ, വാക്കുകൊണ്ട് പോലും തള്ളിപ്പറയാത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം. കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് എംപിമാർ പാർലമെൻ്റിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറ്റൊരു വിഷയവും ഉന്നയിക്കാൻ ഇല്ല. അതാണ് പരോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ പരോൾ കിട്ടുന്നുവെന്ന് നോക്കിയല്ല സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അതിവേഗ പാത വരുന്നതിനോട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എതിർപ്പില്ല. കാസർകോട് വരെ നീട്ടണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അതിവേഗ പാതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ല എന്നാണ് വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും നേരെ നഗ്നമായ ആക്രമണമാണ് ബജറ്റ് നടത്തുന്നത്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം, കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഗ്രാമവികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള ചെലവുകളിൽ വെട്ടിക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പദ്ധതികളിൽ 51,144 കോടിയുടെ വെട്ടിക്കുറവുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന, പിഎം പോഷൻ, പിഎം-ശ്രീ, പിഎം-ജെഎവൈ, പിഎം-എംഎസ്വൈ, പിഎംഎവൈ (ഗ്രാമീണ, നഗര), വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി തുടങ്ങി എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പൂർണമായും കീഴടങ്ങിയാണ് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടുപോവുന്നതെന്ന് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ താരീഫ് വർധനയെ നേരിടാനോ, നമ്മുടെ കയറ്റുമതി സംരക്ഷിക്കാനോ ഒരു നടപടിയോ പ്രഖ്യാപനമോ ബജറ്റിലില്ല.
വികസനമാണ് തങ്ങളുടെ അജണ്ടയെന്ന് വായ്ത്താരി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാക്കള്ക്കും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്ക്കും എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നും ഗോവിന്ദന് ചോദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അധികാരം പിടിച്ചാൽ എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുമെന്ന് വീമ്പുപറഞ്ഞവരാണ് ബിജെപി. തിരുവനന്തപുരമെന്ന പേര് പോലും ബജറ്റിൽ കാണാനില്ല. എവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ബ്ലൂപ്രിൻ്റ്? നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതികളെവിടെ?
കേരളത്തോട് എല്ലാക്കാലത്തും സംഘപരിവാർ ശത്രുതാപരമായ സമീപനമാണ് വച്ചു പുലർത്തിയത്. ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു. മറുഭാഗത്ത് സാമ്പത്തികമായി സർക്കാരിന് തരാനുള്ളത് തരാതിരിക്കുക. ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലമേ ഇല്ല എന്ന നിലയിൽ അപമാനിച്ച് അവഗണിക്കുക. സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ കേരളം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തീർക്കും. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത്, പണമില്ലാത്ത കേരളത്തിന് എങ്ങനെ പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുമെന്നാണ്. സമ്പൂർണ അവഗണനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മനസിലാക്കുക, ദേശീയപാത 66 നിർമിക്കാനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് മാത്രം 5580 കോടി രൂപയാണ് കേരളം ചെലവഴിച്ചത്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തിനായി പണം മുടക്കിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമുണ്ടോ? ഇതിന് സമാന്തരമായി തീരദേശപാതയും മലയോരഹൈവേയും പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഏത് വൻകിട പദ്ധതിയും ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയും കഴിവുമുള്ള കേരളത്തെ ബോധപൂർവം അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന. അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി വളരെയധികം കേരളം മുന്നോട്ടുപോയപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി മാത്രമായിരുന്നു തടസം. കേരളത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ പുച്ഛിച്ചുതള്ളുമെന്നും ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
