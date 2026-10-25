പിഎസ്സി ചെയർമാനെ നീക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ ശുപാർശ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് എം. വി. ഗോവിന്ദന്; മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം
പിഎസ്സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ ശുപാർശയ്ക്കെതിരെ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ.
Published : October 25, 2026 at 3:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിഎസ്സി) ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ ശുപാർശയ്ക്കെതിരെ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ. ഈ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോവിന്ദന് ഗവർണറുടെ നടപടി പിഎസ്സിയെ തകർക്കാനും സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുമുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ഇതിനായി ഗവർണറെ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് അർലേക്കറെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം ആറ് വർഷത്തേക്കാണ്. ഈ കാലാവധിക്കിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ, സ്വഭാവദൂഷ്യം എന്നിവയേതെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൾ 317 പ്രകാരം അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് സുപ്രീംകോടതിയാണ്. അത് പ്രാകാരം മാത്രമേ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, 60 ശതമാനം പേർക്ക് ജോലി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കേരള പിഎസ്സിയാണ്.
നിലവിൽ പിഎസ്സിക്കെതിരായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു കേസും ഇല്ല. അങ്ങനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പിഎസ്സിക്കെതിരെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കത്ത് ഗവർണർക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥത്തിൽ ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്, ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരു കൂട്ടുസഖ്യം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എം. വി. ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർശന നടപടിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
പിഎസ്സി വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എസ്ഐ പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പരാതികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിഎസ്സിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നത്. അതിനെ നിസാരവത്ക്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
'ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തന്നെ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. കേരളം മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കത്ത് അയച്ച കാര്യം സർക്കാരിന് അറിവില്ല. അദ്ദേഹം നേരിട്ടാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. മുൻപ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഉത്തരവാദിക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും,' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ്, പിഎസ്സി ചെയർമാനെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തത്. ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എം. ആർ. ബൈജുവിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചതെന്ന് രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരമൊരു നടപടി മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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