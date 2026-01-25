രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല; ഒരു ക്രമക്കേടിനും പാർട്ടി കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ
കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇടതുമുന്നണി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ
Published : January 25, 2026 at 12:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പയ്യന്നൂരിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്. ഉയര്ന്നുവന്നത് സംഘടനാവിരുദ്ധ പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ക്രമക്കേടിനും പാര്ട്ടി കൂട്ടുനില്ക്കില്ല. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും കമ്മിറ്റിയും ചര്ച്ച ചെയ്യും. വേണ്ടിവന്നാല് മാത്രമേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെടൂ എന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇടതുമുന്നണി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഗൃഹസന്ദര്ശന പരിപാടെയക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി ചര്ച്ച ചെയ്തു. സര്ക്കാരിനെതിരെയുള്ള വികാരം ജനങ്ങള്ക്കിടയില് ഇല്ല എന്ന കാര്യം അടിവരയിടുന്ന അനുഭവമാണ് ഗൃഹന്ദര്ശന പരപാടിയിലൂടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. സര്ക്കാരിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജനങ്ങളിലെത്തുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് മാധയമങ്ങള്, ബൂര്ഷ്വ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് പല വിധത്തിലുള്ള പുകമറകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുവേ ജനങ്ങള് വിലയിരുത്തി. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരെ കള്ളക്കഥകള് ജനങ്ങളക്കിടയില് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുവഴി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടപെടലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ജനങ്ങള് പറഞ്ഞത്.
ഗൃഹസന്ദർശന വേളയിൽ ജനങ്ങൾ ചില വിമർശനങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ പോസിറ്റീവായി ഉൾക്കൊള്ളും. പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. ജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യത്തെ തകര്ക്കുന്ന വധമുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് വലതുപക്ഷം ഇപ്പോള് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല പ്രശ്നത്തില് നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളക്കഥകള് ഇപ്പോള്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക് അത് മനസിലായി എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളില്നിന്ന് മനസിലായതായും ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണം തങ്ങളിലേക്ക് നീളുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എസ്ഐടിയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ്. സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാതെ പ്രതിപക്ഷം ഒളിച്ചോടിയത് സോണിയ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഭയന്നാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വകമാറ്റിയെന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ആരോപണത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കും. പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും വകമാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ല. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പാർട്ടിക്കകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൊലീസിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി ബിജെപി നൽകിയ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് വെറുംവാക്കായി മാറി. പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് മടങ്ങിയതല്ലാതെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ കലാപശ്രമങ്ങളെപ്പോലും അതിജീവിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇതിൻ്റെ ശേഷി 50 ലക്ഷം ടിഇയു ആയി ഉയരും. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വി ഡി സതീശൻ്റെ നിലപാട് വികസന വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രാഥമിക പരിശോധന പോലുമില്ലാതെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ദുരൂഹമാണ്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടിന് വേണ്ടി വർഗീയ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്ന അവസരവാദിയാണ് വി ഡി സതീശൻ. ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എകെജിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ എം ഷാജിയുടേത് ശുദ്ധ തോന്ന്യാസമാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചു.
