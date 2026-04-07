കോടതിയിൽ തോറ്റമ്പിയ ആരോപണങ്ങൾ കുഴൽനാടൻ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം: എം സ്വരാജ്
എല്ലാത്തിനും കോടതിയിൽ പോകുന്ന കുഴൽനാടൻ, കൈവശം വലിയ തെളിവുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തതെന്നും സ്വരാജ്
Published : April 7, 2026 at 4:29 PM IST
എറണാകുളം: മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട് തള്ളിപ്പോയതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ്. പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുൻപിലെത്തുകയും നിയമപരമായി വിശദമായ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതുമാണ്. അന്ന് കോടതിയിൽ വാദിച്ച് തോറ്റമ്പി പോയ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുഴൽനാടൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കോടതിയിൽ പോകുന്ന കുഴൽനാടൻ, കൈവശം വലിയ തെളിവുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തതെന്നും സ്വരാജ് ചോദിച്ചു.
മുൻപ് കോടതിയിൽ പോയപ്പോഴുണ്ടായ തിരിച്ചടി കുഴൽനാടൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. അണക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ പോലും പ്രളയം ഉണ്ടായെന്ന യാഥാർഥ്യം നിലനിൽക്കെ, ജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി വോട്ട് നേടാനുള്ള തരംതാണ നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പുറത്തു വിട്ട ഓഡിയോ തൻ്റേതല്ല എന്ന് മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബിജെപി ചായ്വ്
വർഗീയതയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബിജെപിക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്ന് സ്വരാജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിജയിച്ച കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ കൂട്ടത്തോടെ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നത് പതിവായിരിക്കുന്നു. ഗോവയിലും അരുണാചലിലും കണ്ടത് തോറ്റ കോൺഗ്രസുകാരല്ല, മറിച്ച് ജയിച്ചവരാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് പോയത് എന്നത് ഗൗരവകരമാണ്. വർഗീയതയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിജെപിയുടെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനും. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്താണെന്നത് ചരിത്രമാണ്. ഇന്ന് ബിജെപിയിലേക്കുള്ള ഒരു പാലമായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുന്നു.
കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ 'ബുൾഡോസർ രാജ്' നടപ്പാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളാണ്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെയും എം സ്വരാജ് രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. 25 മാസമായി പെൻഷൻ നൽകാൻ കഴിയാത്ത, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർ ഹെഡിൽ അപക്വമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന രേവന്ത് റെഡ്ഡി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് യോഗ്യനല്ല എന്നും സ്വരാജ് വിമര്ശിച്ചു.
കത്ത് വിവാദവും വയനാട് ഫണ്ടും
കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെയും കത്ത് വിവാദത്തെയും സിപിഎമ്മിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ല. "നിങ്ങളുടെ വിഴുപ്പ് ഭാണ്ഡം ചുമക്കാനുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ തല" എന്ന് സ്വരാജ് ഓർമിപ്പിച്ചു. വയനാട് ഫണ്ട് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ മരണവീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നവരുടേതിന് തുല്യമാണെന്നും, ഹൃദയശൂന്യമായ കൊള്ളയാണ് അവിടെ നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കേരളം മൊത്തമായി അപഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.
