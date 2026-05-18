യു പ്രതിഭയെ വീഴ്ത്തി; കായംകുളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എം ലിജു മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്

2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 76651 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം. ലിജു വിജയിച്ചത്. പ്രധാന എതിരാളിയായിരുന്നത് എൽഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി യു പ്രതിഭയായിരുന്നു.

എം ലിജു - File (Facebook)
Published : May 18, 2026 at 6:52 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കന്നി വിജയത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രിപദവിയിലെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം ലിജു. കായംകുളത്തുകാർ സമ്മാനിച്ച ചരിത്ര വിജയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായത്. വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രധാന വകുപ്പാണ് എം ലിജു വഹിക്കുക.

ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനായി കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടോളം ലിജുവിനെ നിർഭാഗ്യം വേട്ടയാടി. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായി വിരമിച്ച എം മോഹൻലാലിൻ്റെയും ചന്ദ്രികയുടെയും മകനാണ്. സാധാരണ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത്. സ്വന്തം പഠനച്ചെലവുകൾക്കായി ട്യൂഷനെടുത്തും ഏറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നേറിയത്.

വിദ്യാഭ്യാസവും രാഷ്ട്രീയവും
ഫിസിക്സിൽ ബിരുദവും നിയമത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. തുടർന്ന് സീനിയർ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. പുസ്തകവായനയും ചരിത്രബോധവും കൈമുതലാക്കിയ മികച്ച നേതാവാണ് ലിജു. ലോക യുവജന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മികച്ച വാഗ്മി കൂടിയായ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന യുവമുഖമാണ്.

1994ൽ സ്കൂൾ കെഎസ്യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'ടാലൻ്റ് ഹണ്ട്' പരിപാടി വഴി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. നിലവിൽ കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗം കൂടിയാണ് ലിജു. വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ കെസി പക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തനായ പ്രതിനിധി കൂടിയാകും ഗംഭീര വിജയം നേടിയ എം ലിജു.

കായംകുളത്തെ അട്ടിമറി വിജയം
2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം വിജയം നേടിയത്. 76,651 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ എം ലിജു വിജയിച്ചത്. പ്രധാന എതിരാളിയായ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി യു പ്രതിഭയ്ക്ക് 61,079 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാർഥി തമ്പി മേട്ടുതറ 16,973 വോട്ടുകളും നേടി.

ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ വലിയ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലിജു മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവായ യു പ്രതിഭയ്ക്ക് ഈ വലിയ തോൽവി കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറി. കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം യുഡിഎഫിന് ഇത്തവണ വലിയ രീതിയിൽ ഗുണകരമായി തീർന്നു.

കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ദേവികുളങ്ങര, കണ്ടല്ലൂർ, കൃഷ്ണപുരം, പത്തിയൂർ, ഭരണിക്കാവ്, ചെട്ടികുളങ്ങര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കായംകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ യു പ്രതിഭ 77,348 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചത്. അന്ന് യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി അരിത ബാബു 71,050 വോട്ടുകൾ നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു.

സാമാന്യം കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് 2021ൽ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്. അന്ന് 6,298 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു യു പ്രതിഭ വിജയിച്ചത്. ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന പ്രദീപിലാലിന് അന്ന് 11,413 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴവട്ടങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2016ൽ 11,857 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു യു പ്രതിഭ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ 2026ൽ കായംകുളത്ത് എം ലിജുവിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കൂടിയായ യു പ്രതിഭയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. കരുത്തുറ്റ ഇടതുകോട്ട അനായാസം തകർത്താണ് അദ്ദേഹം ഇത്തവണ വിജയം കൊയ്തത്. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചരിത്രപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ എം ലിജു പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ നിർണായക സ്ഥാനം വഹിക്കും.

നീണ്ട കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മുതൽ ആരംഭിച്ച നിരന്തരമായ ജനസമ്പർക്കവും ചിട്ടയായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമാണ് പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. സ്വന്തം നാടായ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കാതലായ വികസനവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ പദവിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുവെക്കുന്നത്.

