പതീബെൽ എഞ്ചിനീയറുടെ മരണം; സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എം. കെ. മുനീർ
കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എം.സി റോഡ് നവീകരണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത പതിബെൽ കമ്പനിയിലെ മലേഷ്യൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എം. കെ. മുനീർ.
Published : October 4, 2026 at 1:08 PM IST
കോഴിക്കോട്: കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലേഷ്യൻ കമ്പനിയായ 'പതീബെൽ' എഞ്ചിനീയർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മുതിർന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ എം. കെ. മുനീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനെ താൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നതാണെന്നും അതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് കണ്ട് വിജിലൻസ് കോടതി ഒഴിവാക്കി തന്നതാണെന്നും മുനീർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് (2016 നവംബറിൽ) കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പതീബെൽ എഞ്ചിനീയർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതിവെച്ചിരുന്നതായി വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം അന്നത്തെ സർക്കാർ നടത്തിയില്ല. ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിനെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
കെഎസ്ടിപി മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോയ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുടെ എഞ്ചിനീയറുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ കേവലം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഇരട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത്. അതിനാൽ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് എം. കെ. മുനീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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'പതീബെൽ' എഞ്ചിനീയറുടെ മരണം
കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പതിബെൽ കമ്പനിയുടെ മലേഷ്യൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ലീ ബിൻ സീൻ 2006 നവംബറിൽ മലേഷ്യയിൽ വച്ചാണ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (PWD) ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നേരിട്ട പീഡനങ്ങൾ, കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടൽ, കരാർ തുക അനുവദിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറായിരുന്നു അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെക്കുറിച്ച് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2006ൽ ഈ സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉന്നത സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മലയിൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ നൽകിയ പുതിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കേസ് വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടുണ്ട്.
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