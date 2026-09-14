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രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനം സർക്കാർ ലംഘിച്ചു; എം ഗീതാനന്ദൻ

വ്യാജരേഖകളിലൂടെ വൻകിടക്കാർ കൈവശം വച്ചുവരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഏക്കർ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ദൂരഹിതർക്ക് നൽകുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിരുന്നു.

M Geethanandan Second Land Reforms Act implement Second Land Reforms Act രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം
എം ഗീതാനന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 7:35 PM IST

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കോട്ടയം: രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന്
അംബേദ്‌കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ജനറൽ കൺവീനർ എം ഗീതാനന്ദൻ. വ്യാജരേഖകളിലൂടെ വൻകിടക്കാർ കൈവശം വച്ചുവരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഏക്കർ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ദൂരഹിതർക്ക് നൽകുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ആദിവാസി നേതാവ് എം ഗീതാനന്ദൻ ആരോപിച്ചു.

''പ്രസ്‌തുത വാഗ്‌ദാനം മറന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്‌കരണമെന്ന പദ്ധതി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഈ വാഗ്‌ദാനം പാലിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിൽ ദളിത് ആദിവാസി ജനത യുഡിഎഫിന് ഒപ്പം നിലകൊണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തോടെ വാഗ്‌ദാന ങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ഫ്യുഡൽ കോർപറേറ്റ് ഭൂ ഉടമസ്ഥത യിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്,'' അംബേദ്‌കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ജനറൽ കൺവീനർ എം ഗീതാനന്ദൻ. കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എം ഗീതാനന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ഇതിനെതിരായി രാഷ്ട്രീയ ക്യാംപെയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്‌തംബർ 26ന് കോട്ടയത്ത് ദലിത് ആദിവാസി ബഹുജൻ വിഭാഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഭൂ അവകാശ കൺവെൻ ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഗീതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം

കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി, ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമിയും കിടപ്പാടവും ഉറപ്പാക്കാനും വലിയ തോതിലുള്ള ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള മിച്ചഭൂമി വീണ്ടും പുനർവിതരണം ചെയ്യാനുമായി ആലോചിക്കുന്ന പുതിയ നയപരമായ നടപടികളാണ് രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്‌കരണം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇനിയും ഭൂമിയും വീടുമില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുക. കൃത്യമായ അളവിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അധിക ഭൂമി നിയമപരമായി തിരിച്ചുപിടിച്ച് അർഹരായവർക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. നിലവിലെ സാമൂഹിക-ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഭൂപരിഷ്‌കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏറെ സങ്കീർണമാണെന്നും ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

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TAGGED:

M GEETHANANDAN
SECOND LAND REFORMS ACT
IMPLEMENT SECOND LAND REFORMS ACT
രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം
GEETHANANDAN 2ND LAND REFORMS ACT

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