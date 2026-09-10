പിണറായിക്കെതിരെയുള്ള നീക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമെന്ന് എം എ ബേബി; ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ താൽപര്യം
സിപിഎമ്മിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഇഡിയുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇഡിയെ പേടിച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേരുന്ന നേതാക്കളുടെ പാർട്ടിയല്ല സിപിഎമ്മെന്ന് അവർ മനസിലാക്കണമെന്നും എം എ ബേബി
Published : September 10, 2026 at 5:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ കോൺഗ്രസ് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ട്. സിപിഎമ്മിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഇഡിയുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇഡിയെ പേടിച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേരുന്ന നേതാക്കളുടെ പാർട്ടിയല്ല സിപിഎമ്മെന്ന് അവർ മനസിലാക്കണം. ഇഡി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും എം എ ബേബി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റായാണ് ഇഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡി കേസുകളെടുക്കുന്നത്. പ്രതികളാകുന്നവർ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതോടുകൂടി കേസുകൾ കഴിയും. കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിലെ ഒരംഗം ആദ്യം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പോയി. അവിടെ കഴമ്പില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തള്ളിയതാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയും തള്ളി. ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലും തള്ളിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോടതിയുടെ സമയം കളയരുതെന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി തീർക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതു വലിയ കാര്യമാണെന്ന നിലയിലാണ് മുേന്നാട്ടു പോകുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ തെരുവിലിറങ്ങിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഇഡി രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നാൽ വിമർശിക്കുകയും സിപിഎമ്മിനെതിരെ വന്നാൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയുമാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ഇരട്ടത്താപ്പിനെ എഐസിസി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സിപിഎമ്മിന് താൽപര്യമുണ്ട്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ നിലപാട് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. വീണക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ഇഡി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തതായി ഒരാൾ വെളിപ്പെടുത്തി. കള്ളത്തെളിവുണ്ടാക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും എം എ ബേബി ആരോപിച്ചു.
ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴി പിൻവലിച്ച് മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്ത് വാരിസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇഡി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴിയെടുത്തെന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇഡി റെയ്ഡിന് തൊട്ടുപിറ്റേദിവസമാണ് മൊഴി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 18ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴി സ്വമേധയാ നൽകിയതല്ലെന്നും അത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണെന്നുമാണ് വാരിസ് നൽകിയ മൊഴി പിൻവലിക്കൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിലുള്ളത്.
മുഹമ്മദ് റിയാസ് വൻതുക നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഹവാല മാർഗത്തിലൂടെ ദുബായിലെ ഫൈജാസിന് പണമയച്ചുനൽകിയെന്നും പറയണമെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ചതായാണ് ആരോപണം. ഈ വിവരങ്ങളെഴുതിയ മൊഴിയിലാണ് നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പുവെപ്പിച്ചതെന്നും വാരിസ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. റിയാസിൽനിന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽനിന്നോ പണം കൈപ്പറ്റി ദുബായിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല. ആരുടേയും നിർദേശപ്രകാരം ആർക്കും പണമയച്ചിട്ടില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട്- എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.