അശ്വതിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്വന്തം കൂരയിൽ അന്തിയുറങ്ങാം; ജപ്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് വീടിൻ്റെ താക്കോൽ കൈമാറി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്
ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ദുരിതത്തിലായ മുൻ കേരള ത്രോബോൾ താരം അശ്വതിയെയും കുടുംബത്തിനെയും രക്ഷിച്ച് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി.
Published : November 6, 2026 at 5:39 PM IST
കണ്ണൂർ: ബാങ്ക് ജപ്തിയെ തുടർന്ന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുൾപ്പെട്ട കുടുംബവുമായി അടുക്കള വരാന്തയില് കഴിഞ്ഞ മുന് ത്രോ ബോള് താരം അശ്വതിക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി. കേരളാ ബങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബാധ്യതകൾ മുഴുവനായി തീർത്ത് വീടിൻ്റെ താക്കോൽ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വീട് നവീകരണത്തിനും ജീവിതച്ചെലവിനുമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായവും കൈമാറി.
എം.എ. യൂസഫലിയുടെ നിർദേശാനുസരണം ലുലു മീഡിയ ഹെഡ് എൻ.ബി സ്വരാജ്, കോഴിക്കോട് ലുലു റീജണൽ ഡയറക്ടർ ഷെരീഫ് മാട്ടിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അശ്വതിയുടെ വീടിൻ്റെ താക്കോൽ തളിപ്പറമ്പിലെ വീട്ടിലെത്തി കൈമാറിയത്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലെന്നും തൻ്റെ കുടുംബം യൂസഫലി സാറിനോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും അശ്വതി നിറകണ്ണുകളോടെ പ്രതികരിച്ചു. യൂസഫലി സാറിനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവും അശ്വതി പങ്കുവച്ചു.
സ്വന്തമായി ഒരു വീട് പണിയുന്നതിനായി കേരള ബാങ്കിൻ്റെ തളിപ്പറമ്പ് ശാഖയിൽ നിന്ന് എടുത്ത 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെയാണ് അശ്വതിയുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായത്. വീട് നിര്മ്മിക്കാനായി ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി പണയം വച്ച് കേരളാ ബാങ്കില് നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു. ഭര്ത്താവ് നിധിന് അപകടത്തിലുണ്ടായ പരിക്കോടെ ജീവിത വരുമാനവും നിലച്ചു. അമ്മയും അച്ഛനും രോഗികള് കൂടിയായതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി.
പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും ഉൾപ്പടെ 35 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടക്കാതെ വന്നതോടെ ബാങ്ക് അധികൃതര് വീട് ജപ്തി ചെയ്ത് സീല് ചെയ്തു. ഈ വീടിൻ്റെ അടുക്കള വരാന്തയിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി അശ്വതിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് അശ്വതിയുടെ ദുരിത വാർത്ത എം.എ യൂസഫലിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് വേഗത്തിൽ തന്നെ വിഷയത്തില് ഇടപെടുകയും ബാങ്കിലെ മുഴുവന് ബാധ്യതകളും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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ലുലു പ്രതിനിധികൾ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒടുവിൽ 35 ലക്ഷത്തിന്റെ ബാധ്യത 22 ലക്ഷമായി കേരള ബാങ്ക് ഇളവ് നൽകുകയും ഈ തുക എം.എ യൂസഫലിക്ക് വേണ്ടി ലുലു പ്രതിനിധികൾ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ലുലു കോഴിക്കോട് ഡയറക്ടർ ഷെരീഫ് മാട്ടിൽ അശ്വതിയുടേയും കുടുംബത്തിൻ്റേയും ദുരിത ജീവിതം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസിലാക്കി ലുലുഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അശ്വതിയുടെ വീടിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും ചിലവുകൾക്കുമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടി സഹായധനമായി കൈമാറുകയും ചെയ്തത്.
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