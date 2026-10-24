ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ വ്യാജ ഇമെയിലിലൂടെ കബളിപ്പിച്ച് 1.64 കോടി രൂപ തട്ടി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്
ലുലു ഗ്രൂപ്പുമായി ദീർഘകാലമായി വ്യാപാരബന്ധം പുലർത്തിവരുന്ന ഇറ്റലിയിലെ ഐ ഇ പാർക്ക് എസ് ആർ എൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ള വ്യാജ വിലാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്
Published : October 24, 2026 at 11:02 AM IST
എറണാകുളം: വ്യാജ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ കബളിപ്പിച്ച് 1.64 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. ഇറ്റലിയിലെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകളും നിർമ്മിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാണ് പ്രതികൾ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ലുലു ഗ്രൂപ്പുമായി ദീർഘകാലമായി വ്യാപാരബന്ധം പുലർത്തിവരുന്ന ഇറ്റലിയിലെ ഐ ഇ പാർക്ക് എസ് ആർ എൽ (IE Park SRL) എന്ന കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളോട് അതീവ സാമ്യമുള്ള വ്യാജ വിലാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് തട്ടിപ്പുസംഘം പണം തട്ടിയെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 29 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.
ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിക്ക് നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന വലിയ തുകയാണ് വ്യാജന്മാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. യഥാർത്ഥ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പുമായി ഇമെയിൽ മുഖേന ഔദ്യോഗിക രീതിയിൽ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തി.
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ഗെയിമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബാക്കി തുക അടച്ചുതീർക്കുന്നതിനായി വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പ്രതികൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അധികൃതർക്ക് അയച്ചുനൽകി. ഇമെയിലുകൾ യഥാർത്ഥ കമ്പനിയിൽനിന്നുതന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പ്രതികൾ സ്ഥാപനത്തെ കബളിപ്പിച്ചത്.
തുടർന്ന് പ്രതികൾ നൽകിയ വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1,50,500 യൂറോ, അതായത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ തുകയാണ് തട്ടിപ്പുസംഘം കൈക്കലാക്കിയതെന്നാണ് പരാതി.
പ്രതികൾക്ക് അന്യായമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും എറണാകുളത്തെ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്താനും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യാജ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും വ്യാജ ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടപ്പാക്കിയതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലീഗൽ മാനേജർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന അന്തർദേശീയ സൈബർ കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സൈബർ പരിശോധനയിലൂടെ പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടാനാകുമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
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