കോഴിക്കോടിന്റെ അഭിമാനം; രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കും മുന്നിൽ ബങ്കർ വിശേഷങ്ങളുമായി ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സുധീഷ്
Published : December 18, 2025 at 12:14 PM IST
കോഴിക്കോട്: രാഷ്ട്രപതിയുടെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെയും മുന്നില് താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ബങ്കർ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സുധീഷ്. വിജയ് ദിവസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബങ്കറിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്.
സേനയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സൈനികരുടെ സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആശയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഇത് ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’യുടെയും ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ എന്ന ദർശനത്തിന്റെയും ഭാഗമായ വലിയൊരു സംഭാവനയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ അവസരം ലഭിക്കാൻ സഹായിച്ച ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്കും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കുടുംബത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.” സുധീഷ് പറഞ്ഞു.
നന്മണ്ട 12-ലെ തയ്യുള്ളതിൽ വീട്ടിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സുധീഷ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത, അതിവേഗം നിർമിക്കാവുന്നതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ബങ്കർ ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 200 ബങ്കറുകൾ അതിർത്തിയിലെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ സൈനികർക്കൊപ്പമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കരസേന നടത്തുന്ന ‘ഇന്നോ യോദ്ധ’യുടെ പ്രദർശനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബങ്കറിന് ചീഫ് ഓഫ് ദി ആർമി സ്റ്റാഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് സൈന്യം ഇതിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്.
''കരസേനയുടെ ഭാവിസാധ്യതകളായിരുന്നു 2024-ലെ പ്രദർശനത്തിലെ വിഷയം. ഇതിൽ വിവിധ നൂതന ആശയങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബങ്കർ. നിയന്ത്രണരേഖയിലും സുപ്രധാന അതിർത്തി മേഖലകളിലും വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന സൈനികർക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ബങ്കറാണിത്. ബുള്ളറ്റ് ഇന്റർലോക്കിങ് റുബിക് ബ്ലോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണം.'' മേജർ സുധീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ്, മെറ്റൽ ഫൈബർ, ഗ്ലാസ് ഫൈബർ, കാർബൺ ഫൈബർ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. വെറും 17 കിലോ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം. കനം കുറവുള്ളതുകാരണം ഇവ ഏത് പ്രതികൂല മേഖലയിലും അനായാസേന എത്തിക്കാം. മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് നിർമിക്കാമെന്നു മാത്രമല്ല, ശൈത്യകാലത്തുൾപ്പെടെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നിർമിക്കാമെന്നതും മനുഷ്യാധ്വാനത്തിന്റെ കുറവുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
രണ്ട് ട്രക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഈ നൂതന ബങ്കർ നിർമിക്കാൻ. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാം. വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോലും അനായാസം ഈ ബങ്കർ എത്തിക്കാം. അതീവ ദുഷ്കരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബങ്കർ നിർമിക്കാനുള്ള സൈനികരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും കണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം ഉദിച്ചത്. മേജർ പദവിയിലിരിക്കെ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് സുധീഷും സംഘവും ബങ്കർ വികസിപ്പിക്കാനായി പണിപ്പുരയിൽ ഇരുന്നത്.
ക്ലർക്കായി സൈന്യത്തിൽ സേവനം ആരംഭിച്ച സുധീഷ് യു.പി.എസ്.സി പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഓഫീസർ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ആറ് വർഷം മേജർ പദവിയിലിരുന്ന അദ്ദേഹം നിലവിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലാണ്. 21 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ കരസേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സുധീഷിന് 13 വർഷത്തെ സേവനം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് അദ്ദേഹം നിലവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ദൃശ്യയാണ് ഭാര്യ. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന യദുകൃഷ്ണ, അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന തീർത്ഥ എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ.
എന്താണ് ബങ്കറുകൾ?
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സൈനിക ബങ്കറുകൾ. സാധാരണ ബങ്കറുകൾ നിർമിക്കാൻ 20 ട്രക്കുകളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണം. 25 ദിവസം 300 ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും വേണം. 400 എം.എം വീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് നിർമിക്കുന്നത്. ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനും ബങ്കറുകൾ സജ്ജമാക്കും.
നിലത്തു കുഴിച്ചാണ് ബങ്കറുകൾ ഉറപ്പിക്കുക. ചുറ്റും കിടങ്ങുകളും ഉണ്ടാകും. നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ സംരക്ഷണമാണ് ബങ്കറുകൾ നൽകുന്നത്. മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ സൈനികർക്ക് ഇത് അഭയം നൽകുന്നു.
ആയുധങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടി വെടിവെപ്പ് നടത്താനായി ചില ബങ്കറുകൾക്ക് ഭാഗികമായി തുറന്ന മുകൾഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ നിശ്ചിത ദൂരപരിധി വിട്ട് ബങ്കറുകൾ സജ്ജമാക്കാറുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാകും ഇതിന്റെ നിർമാണം.
