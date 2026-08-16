'പിഎം ശ്രീ അറബിക്കടലിലല്ല, അഴുക്കുചാലിൽ എറിയണം'; നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് കെ എം ഷാജി
പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ, പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി 'അറബിക്കടലിൽ എറിയണം' എന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം.
By PTI
Published : August 16, 2026 at 2:51 PM IST
കണ്ണൂർ: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ തൻ്റെ നിലപാടിന് മാറ്റമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും ഈ പദ്ധതി അറബിക്കടലിലേക്കല്ലെങ്കിൽ, അതിനുമപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും അഴുക്കുചാലിലേക്ക് എറിയണം, അതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. ആ നിലപാട് മാറ്റാൻ പോകുന്ന ആളല്ല ഞാനെന്ന് കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി 'അറബിക്കടലിൽ എറിയണം' എന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി റദ്ദാക്കാതെ, വിഷയം പഠിക്കാൻ ഒരു കാബിനറ്റ് ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഷാജിയുടെ മുൻ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഇടതുപാർട്ടികൾ ആക്രമിച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണ് പദ്ധതിയിന്മേൽ വീണ്ടും കെഎം ഷാജിയുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രവുമായി ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടത് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നുള്ളതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് അത് പിന്നീട് നിർത്തിവച്ചു. തൻ്റെ മുൻ പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അധികാരം നേടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പി എം ശ്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ മുൻ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഷാജി വ്യക്തമാക്കി.
അറബിക്കടലിലേക്കല്ലെങ്കിൽ, അതിനുമപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും അഴുക്കുചാലിലേക്ക് എറിയണം. അതിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ല. ആ നിലപാട് മാറ്റാൻ പോകുന്ന ആളല്ല ഞാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, സഖ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ഒരു പാർട്ടിക്കും സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് പൂർണമായും സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണെന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കെ എം ഷാജിയുടെ പാർട്ടിയായ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ്, പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ജനവികാരം മാനിക്കണമെന്നും യുഡിഎഫ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സാദിഖലി തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ധീനും ഐയുഎംഎല്ലിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ്. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം കെ എം ഷാജിയുടെ മുൻ പ്രസ്താവനയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്ത് വന്നതും മന്ത്രി പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്രതികരിച്ചതും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതും.
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