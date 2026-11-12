സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില് സമരത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (എൽപിഎസ്ടി) സമരത്തെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി കൂടി പിന്തുണച്ചതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. 130 ദിവസമായി എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷമായ എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഘർഷഭരിതമാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും സമരങ്ങൾ.
നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമരസമിതി കൺവീനർ വർളർമതിയെ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് രണ്ടുതവണ സമര പന്തലിൽ നിന്നും നീക്കിയെങ്കിലും അവർ വീണ്ടുമെത്തി. ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളായ എസ്എഫ്ഐയും എഐവൈഎഫും ബിജെപിയുടെ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എബിവിപിയും സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകരിച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അതിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെന്ന പരാതിയുമാണ് സമരം തുടരുന്നത്. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് കാലത്ത് ആളിക്കത്തിയ ആശ വര്ക്കര്മാരുടെ സമരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എല്പിഎസ്ടി സമരവും പുരോമഗിക്കുന്നത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ മുതലെടുക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള്.
എസ്എഫ്ഐയും എബിവിപിയും ഒരുമിക്കുന്ന സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില് സമരത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat) ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന സമര പന്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പൊലീസെത്തി പൊളിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെത്തി രാത്രി തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലെ നടവഴി കൈയേറി പന്തൽ കെട്ടുന്നതിനതിരെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടി. നിരാഹാര സമരം ചെയ്യുന്ന വളർമതിയെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് സ്വദേശി എം. ജയകൃഷ്ണൻ നിരാഹാര സമരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെത്തി. ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചും സർക്കാർ പൊലീസ് നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. ഇടത് വിദ്യാർഥി യുവജന സംഘടനകൾക്ക് പുറമെ യുവമോർച്ചയും എബിവിപിയും പ്രതിഷേധം ഏറ്റെടുത്തു. അതിനിടെയാണ് വളർമതി വീണ്ടും സമരത്തിനെത്തിയത്. സർക്കാർ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് വളർമതി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില് സമരത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat) സർക്കാരിന് സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനാകില്ലെന്നും നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണെന്നും പന്തലിലെത്തിയ വളർമതി പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാത്ത, തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം പോലും ചെയ്തു തരാൻ സർക്കാർ തയാറാവുന്നില്ലെന്ന് വളർമതി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗാർഥികളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനോട് കടുത്ത പ്രതിഷേധം തുടരും. ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായ തന്നെയാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചശേഷം തുടർ ചികിത്സയും അനുവദിച്ചില്ല. രക്തവും ബിപിയും പോലും പരിശോധിച്ചില്ല. തന്നെ സമരകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമാണ് നടന്നതെന്നും വളർമതി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി എഐവൈഎഫ് നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷാവസ്ഥയിലായതിനെത്തുടർത്ത് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചിന്ത ജെറോം, എം. വിജിന് തുടങ്ങിയവര് സമരപ്പന്തലില് (ETV Bharat)
സമാധാനത്തോടെ സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിനൊപ്പമാണെന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണമാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്. ആശ സമരം നടന്നപ്പോൾ നിശിതമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച യുഡിഎഫിന് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനാകുന്നില്ലെന്ന വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സമര പന്തൽ പൊളിച്ചതിലും വളർമതിയെ നീക്കം ചെയ്തതിലും ന്യായീകരണവുമായി ആഭ്യന്തരന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തെത്തി. വിദ്യാർഥി- അധ്യാപക അനുപാതം കുറയ്ക്കണമെന്ന സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർ സമര പന്തലിലെത്തി അഭിവാദ്യം നേർന്നു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് സമരരംഗത്ത് സജീവമായുള്ളത്.
അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം അംഗീകരിച്ചതായി സർക്കാർ വളര്മതിയെ സന്ദര്ശിച്ച് എം. വി. ഗോവിന്ദന് (ETV Bharat) എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉന്നയിച്ച അഞ്ച് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം അംഗീകരിച്ചതായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ നാലു കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. നാല് ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ വാക്കാൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഇവ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കാൻ സർക്കാർ തയാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ അഭിപ്രായം. സമരം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉത്തരവ് ഇറക്കൂയെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാരെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച നാല് ആവശ്യങ്ങൾ സമരപ്പന്തലില് വളര്മതി (ETV Bharat) നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിൽ അടിയന്തര നിയമനം. നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുക.ഹെഡ് ടീച്ചർ ഒഴിവുകൾ പി എസ് സിക്ക് വിടുക. പ്രൊമോഷൻ വഴിയുണ്ടാകുന്ന ഹെഡ് ടീച്ചർ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ പി എസ് സി മുഖേന നികത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടുക. നിലവിലുള്ള എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുക.പുതിയ വിജ്ഞാപനം മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിലവിലെ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെ പരമാവധി പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ പുതിയ എൽപിഎസ്ടി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുക. ബിജെപി നേതാക്കള് സമരപ്പന്തലില് (ETV Bharat) സർക്കാരിന് എതിർപ്പുള്ളത് അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില് സമരത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat)