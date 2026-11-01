സമരവേദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർ വളർമതി; സമരം തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് വളർമതി മടങ്ങിയെത്തി. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 4:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എൽപിഎസ്ടി (ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ) റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സമരസമിതി കൺവീനറും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുമായ വളർമതി, സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിനിടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ എൽപിഎസ്ടി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പിഎസ്സി) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വളർമതി നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 26ന് അവർ തല മുണ്ഡനം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 117 ദിവസങ്ങളായി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിവരികയാണ്.
ശനിയാഴ്ച ഡോക്ടർമാർ വളർമതിയെ പരിശോധിക്കുകയും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സമരപ്പന്തലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, ആറ് ദിവസത്തെ നിരാഹാരത്തെത്തുടർന്ന് അതീവ ക്ഷീണിതയായിരുന്നിട്ടും പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് തന്നെ സമരസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതെന്ന് വളർമതി ആരോപിച്ചു.
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"പൊലീസ് എന്നെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. കൈകളിലും കാലുകളിലും പിടിച്ചു വലിച്ചതിനാൽ ശരീരമാസകലം നീരും കഠിനമായ വേദനയുമുണ്ട്. ആറ് ദിവസമായി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളോട് പൊലീസ് പെരുമാറേണ്ട രീതിയാണോ ഇത്?" അവർ ചോദിച്ചു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും വളർമതി ആരോപിച്ചു.
പരിശോധനയിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും നാഡിമിടിപ്പും സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും വെയിൽ കൊണ്ടതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ക്ഷീണം മാത്രമാണ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. "സാധാരണക്കാരോട് എങ്ങനെയും പെരുമാറാമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നതെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ശക്തമായിത്തന്നെ പ്രതിരോധിക്കും. ഞങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുംതോറും ഈ സമരം തുടരാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം വർധിക്കുകയേയുള്ളൂ" വളർമതി പറഞ്ഞു.
ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പൊലീസ് തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തതായും വളർമതി ആരോപിച്ചു. വൈദ്യസഹായത്തിനായി തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ രീതിയെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നും സമരത്തിനിടയിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ പോലും സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എൽപിഎസ്ടി (LPST) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള അർഹരായ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ലിസ്റ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകുക, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സിക്ക് (PSC) കൈമാറുക, നിയമനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 'പണം നൽകി ജോലി നേടൽ' രീതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, അധ്യാപക- വിദ്യാർഥി അനുപാതം 1:25 ആയി കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതും നിയമനം കാത്ത് യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി അധ്യാപകർ പുറത്തുനിൽക്കുന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അധ്യാപക- വിദ്യാർഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വളർമതി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സി സംവിധാനത്തിന് പുറത്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച ഇവർ, ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ആവർത്തിച്ചു.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി, സ്കൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിലും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം, ഡിവിഷൻ ഒഴിവുകൾ, ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമിതി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വളർമതി അറിയിച്ചു."ഇനി മറ്റൊരു പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിത്തന്നെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല?" അവർ ചോദിച്ചു.
സമരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വളർമതി ആരോപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകളോ രേഖകളോ ഇല്ലാത്ത ഉറപ്പുകൾക്ക് യാതൊരു അർഥവുമില്ല. നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമനം നൽകുന്നത് വരെ, പുതിയ നിയമനങ്ങൾക്കായുള്ള വിജ്ഞാപനം (notification) നിർത്തിവെക്കാനോ മാറ്റിവെക്കാനോ സർക്കാർ പിഎസ്സിക്ക് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വളർമതി ചോദിച്ചു.
"സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. സമരം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തുടരും" അവർ വ്യക്തമാക്കി. സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച വളർമതി, തിങ്കളാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
സമരക്കാർ ഉന്നയിച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണവും നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നിയമസഭയിൽ അവകാശപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ 45 ദിവസത്തെ സമയം ചോദിച്ചിരുന്നിട്ടും സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു പഠനവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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