'മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കില്ല'; സമരം തുടരുമെന്ന് എൽപിഎസ്ടി സമരസമിതി നേതാവ് വളർമതി
എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ സമരസമിതി നേതാവ് എസ്. വളർമതി രംഗത്തെത്തുകയും സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : November 25, 2026 at 6:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എൽപിഎസ്ടി സമരത്തിൽ മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ സമരം തുടരുമെന്ന് വളർമതി. അധ്യാപക- വിദ്യാർഥി അനുപാതം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പിന്നാലെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോട്ടുപോകുമെന്ന് സമരസമിതി കൺവീനറും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുമായ വളർമതി അറിയിച്ചു.
രണ്ടു വർഷത്തെ റിട്ടയർമെൻ്റ് വേക്കൻസികൾ നൽകിയാൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും വളർമതി സമരപ്പന്തലിൽ അറിയിച്ചു. ഒളിവിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലായ താൻ ഒരു കുറ്റവാളി അല്ല. തന്നെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമരമെന്നും വളർമതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത്. സമരക്കാരോട് ശത്രുതയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് വെറും പറച്ചിൽ മാത്രമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം ശരിയാണോ. പ്രതിപക്ഷത്ത് ആയിരുന്നപ്പോൾ അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ ഏത് കണക്കാണ് സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് പോലും നീതി കിട്ടിയില്ല. എന്ത് തൊഴിൽ ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ചർച്ചയിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും വളർമതി പറഞ്ഞു.
മാധ്യമങ്ങളോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. നിയമസഭയിൽ പോലും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല. 18 അധ്യാപക ലിസ്റ്റുകൾ നീട്ടുമെന്ന് കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലും നീട്ടിയിട്ടില്ല. ലിസ്റ്റ് നീട്ടാൻ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കത്ത് സർക്കാർ നൽകിയോ. അർഹതപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ ചോദിച്ചുള്ള സമരമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ അന്യായമാകും. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തൃപ്തരല്ല. രണ്ട് വർഷത്തെ റിട്ടയർമെൻ്റ് വേക്കൻസികൾ എങ്ങനെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം ചർച്ചക്ക് വിളിക്കണം.
ഇത് നടപ്പാക്കിയാൽ സാധാരണക്കാരായ കുറച്ചുപേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട്. സർക്കാരിനെ അടിച്ചമർത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു പോംവഴിയും ഉണ്ടാകില്ല. സമരം സമവായത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നീക്കം ഉണ്ടാവണം. മാനസികമായും കായികമായുമുള്ളതിന് പുറമെ സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങും താൻ നേരിടുന്നുണ്ട്.
നീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോരാടുന്നത്. ബിപിയും ഷുഗറുമെല്ലാം നോർമലാണ്. ചികിത്സ എടുക്കില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് തീരുമാനം. പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് സമരം പൊളിക്കാൻ ആരും നോക്കണ്ടന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനിടെ, വളർമതിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അതേ റാങ്ക് പട്ടികയിലെ ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലുള്ള 1:30 എന്ന അനുപാതം 1:25 ആയി കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഇല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്താൻ ഒരു സർക്കാരിനും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് കൂടിയ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
'എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരം മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനൗദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്തു. സമരക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സർക്കാരും സമരക്കാരുമായി പലതവണ ചർച്ച നടത്തി അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരെ അറിയിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്നും,' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
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