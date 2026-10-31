സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലെ സമര പന്തലിൽനിന്ന് വളർമതിയെ മാറ്റി പൊലീസ്; സമരം തുടരുമെന്ന് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്
സമര പന്തലിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയ ജനറൽ ആശുപത്രി ആർഎംഒ ഡ ജയകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വളർമതിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു
Published : October 31, 2026 at 6:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എൽപിഎസ്ടി നിയമനങ്ങളിലെ കാലതാമസത്തിനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ സമരസമിതി കൺവീനർ വളർമതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് സമരത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. വളർമതിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്നാണ് പൊലീസ് അഭിപ്രായം. സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെത്തിയ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് വളർമതിയെ പൊലീസ് സമര പന്തലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്.
സമര പന്തലിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയ ജനറൽ ആശുപത്രി ആർഎംഒ ഡ ജയകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വളർമതിയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, സമരക്കാർ മാറാനാവില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്ന് എസിപി, ഡിസിപി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമരക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ധാരണയിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് വളർമതിയെ നിർബന്ധപൂർവം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അതേസമയം, നിരാഹാരസമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വളർമതി അറിയിച്ചു. വളർമതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനുള്ള നീക്കം യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. ഇതോടെ പൊലീസും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. വളർമതിയെ കയറ്റിയ ആംബുലൻസിനുള്ളിലേക്ക് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഇടിച്ചുകയറുകയും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നോർത്ത് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽനിന്ന് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റി പൊലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി. വളർമതിയെ സമര പന്തലിൽ നിന്നും മാറ്റിയതോടെ സമരമിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും കൂട്ട നിരാഹാരം ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഡോക്ടർമാർ എത്തി പരിശോധിച്ചതാണെന്നും വളർമതിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞതാണെന്നും സമരക്കാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ 13 ദിവസം നിരാഹാരസമരം ചെയ്തതാണ്. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു. ഇത്തവണ ആറു ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ തിടുക്കപ്പെട്ട് അവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആശുപത്രിലേക്ക് മാറ്റിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയെന്ന പരിഗണന പോലും കൊടുക്കാതെ വലിച്ചിഴച്ചാണ് അവരെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയത്. മറ്റുള്ളവർ നിരാഹരസമരം തുടരും. സമരം പൊളിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വളർമതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയതെന്നും സമരക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിനു മുന്നില് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങള്ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് വളര്മതിയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി എല്പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡേഴ്സ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കൻ്റോണ്മെൻ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന എട്ടുപേര്ക്കെതിരെയും അല്ലാത്ത അൻപതു പേര്ക്കെതിരെയുമാണ് കേസ്. എന്നാല് അത്തരത്തില് പ്രതിഷേധം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വളര്മതി പ്രതികരിച്ചു.