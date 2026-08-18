എൽപിജി വിതരണ ഏജൻസി തൊഴിലാളികൾക്ക് 17850 രൂപ ബോണസ്
എൽപിജി സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് സംബന്ധിച്ച് ദീർഘനാളായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കും യോഗത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരമായി
Published : August 18, 2026 at 8:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എൽപിജി വിതരണ ഏജൻസികളിലെ ജീവനക്കാർക്കും പാചകവാതക സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കുമുള്ള 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബോണസ് വിതരണത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായി. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 20ന് മുൻപ് തന്നെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും ബോണസ് തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ധാരണയിലെത്തി.
തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം അഡീഷനൽ ലേബർ കമ്മിഷണർ (ഐആർ) ബിച്ചു ബാലൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരം തൊഴിൽ ഭവനിൽ വച്ചാണ് നിർണായക യോഗം ചേർന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
ഏജൻസി ജീവനക്കാർക്ക് 17,850 രൂപ
പുതിയ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എൽപിജി വിതരണ ഏജൻസികളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ വർഷത്തെ ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഗ്രേഷ്യയായി 17,850 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികൾ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ തുകയിലുണ്ടായിരുന്ന ആനുപാതിക വർധന ഈ വർഷവും കൃത്യമായി നൽകണമെന്ന് കർശന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഉത്സവ കാലയളവിൽ വീടുകളിലേക്കും ഹോട്ടലുകളിലേക്കുമുള്ള പാചകവാതക വിതരണം യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ സുഗമമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് വേഗത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാക്കിയത്.
ട്രക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ്
എൽപിജി സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് സംബന്ധിച്ച് ദീർഘനാളായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കും യോഗത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരമായി. വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ച ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഡ്രൈവർമാർക്കും ക്ലീനർമാർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 1,000 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഇക്കുറി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഡ്രൈവർമാർക്ക് 13,500 രൂപയും ക്ലീനർമാർക്ക് 7,500 രൂപയും ബോണസായി ലഭിക്കും. മുൻവർഷം ഇത് യഥാക്രമം 12,500 രൂപയും 6,500 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈവർമാർക്ക് 5,000 രൂപ വീതം അഡ്വാൻസായി നൽകാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ചടവ് വ്യവസ്ഥകൾ
തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന 5,000 രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് തുക ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ 1,000 രൂപ വീതമുള്ള അഞ്ച് തുല്യ ഗഡുക്കളായി ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കും. ഈ തുകയുടെ തിരിച്ചടവ് കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾക്ക് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ച തുകയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രക്ക് കോൺട്രാക്ടർമാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിലവിൽ ബോണസ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഉയർന്ന തുക തന്നെ യാതൊരു കുറവുമില്ലാതെ തുടർന്നും നൽകണമെന്നും ധാരണാപത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലുടമകളും യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് മേഖലയിലെ ബോണസ് തർക്കത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി പരിഹാരമായത്.
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