സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് കുറഞ്ഞത് ഈ മണ്ഡലങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കൂട്ടലും കിഴിക്കലുമായി മുന്നണികള്
വോട്ടെല്ലാം പെട്ടിയിലായിരിക്കുന്നു. ഇനി കാത്തിരിപ്പ്. കൂട്ടലും കിഴിക്കലുമായി രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പുകള് സജീവമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് ശ്രദ്ധേയ പോരാട്ടം നടന്ന, സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഞ്ച് മണ്ഡലത്തിലെ സാധ്യതകള് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.
Published : April 9, 2026 at 6:24 PM IST
വി മായാദേവി
കേരളം വിധി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടുകളെല്ലാം പെട്ടിയിലായി. ആര് വാഴും ആര് വീഴുമെന്നറിയാന് ഇനി 25 ദിനങ്ങള് കാത്തിരിക്കണം. കേരളത്തിലെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളില് കേവലം മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് പ്രമുഖ മുന്നണികള് മാത്രമേ ഇവിടെ ജനവിധി തേടിയുള്ളൂ. വിമതശല്യമോ സ്വതന്ത്രരോ ചെറുകക്ഷികളോ ഒന്നും ഇവിടെ യാതൊരു അലോസരവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ഈ കുറവ് എങ്ങനെയാകും ഇവിടുത്തെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുക, ഒപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില് ഇവിടെയുയര്ന്ന രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങള് ഫലത്തില് എന്ത് സ്വാധീനമുണ്ടാക്കും? പരിശോധിക്കാം.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം, തൃശൂരിലെ നാട്ടിക, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. കേരളം ദ്വിസഖ്യ മത്സരത്തില് നിന്ന് ത്രിസഖ്യ കക്ഷി മത്സരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതെന്ന് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സര്വകലാശാല മുന് വൈസ്ചാന്സലറും കേരള സര്വകലാശാല രാഷ്ട്രതന്ത്രവിഭാഗം മുന് തലവനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനുമായ ഡോ.ജി ഗോപകുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് മേല് സൂചിപ്പിച്ച അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്തരത്തില് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തില് കുറവുണ്ടാകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
ആകെ വോട്ടുകള് വിഭജിച്ച് പോകുമ്പോള് ഭൂരിപക്ഷം ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കാകും നമ്മള് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ പൊതുശത്രുവിനെ നേരിടാന് കാലങ്ങളായി വോട്ട് ചെയ്ത് പോരുന്ന മുന്നണിയില് നിന്ന് മാറി എതിര്കക്ഷിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊരു തീരുമാനം ആളുകള് സ്വയം എടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേരളത്തില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ഡലങ്ങളില് ഒന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് മണ്ഡലം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ഏറ്റുമുട്ടിയ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളില് പ്രമുഖം. കരിമണലിന്റെ മണ്ണില് മീനച്ചൂടില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കത്തില് നിലവിലെ എംഎല്എയും മുന്മന്ത്രിയും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാനമായും പൊരിഞ്ഞ പോര്. സ്വതന്ത്രരോ വിമതരോ ചെറുകക്ഷികളോ ഒന്നും ഇവിടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്താനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്ഡിഎയും ശക്തമായ മത്സരം തന്നെയാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളിലെ സാരഥികള്ക്ക് അവകാശപ്പെടാന് രാഷ്ട്രീയ പൈതൃകവും എടുത്തുകാട്ടാന് നടത്തിയ നിരവധി വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് വലത് മുന്നണികള് തമ്മില് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തില് കാണാനായത്. എന്ഡിഎ ഇരുമുന്നണികള്ക്കും അത്ര വലിയ ഭീഷണിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഇവരുടെ വോട്ടുകള് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ചോര്ന്ന് പോകുമോ എന്നൊരു അങ്കലാപ്പ് എന്ഡിഎയ്ക്ക് ഉള്ളില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തടയാന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിരീക്ഷകരില് ഒരാള് മണ്ഡലത്തില് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ആന്ധ്രയില് നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഇവിടെ വോട്ട് ചോര്ച്ച തടയാന് ചുക്കാന് പിടിച്ചത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളില് നിന്നുള്ളവര് പ്രൊഫഷണലുകള് ആണെന്നതും ഈ മത്സരത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. ഒരാള് ഡോക്ടറും മറ്റേയാള് എന്ജീനീയറും.
ചവറയില് 76.20 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോളിങ് ശതമാനം. ഇക്കുറി ഇത് 74.64 ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ്.
ചവറയില് നിലവിലെ എംഎല്എയും ഇടത് സ്വതന്ത്രനുമായ ഡോ. സുജിത് വിജയന് പിള്ളയാണ് ഇടത് മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.അഞ്ച് വര്ഷമായി താന് മണ്ഡലത്തിലുടനീളം നടത്തിയ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുജിത് കളംനിറഞ്ഞത്. അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഈ മണ്ഡലത്തെ നിയമസഭയില് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹവും മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അക്കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സുജിത് തന്റെ പ്രചാരണപരിപാടികളിലുടനീളം അവകാശപ്പെട്ടു. അനാരോഗ്യം പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ചവറയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് രാപ്പകലില്ലാതെ തന്റെ അച്ഛന് വിയര്പ്പൊഴുക്കിയതെന്നും സുജിത് വിജയന്പിള്ള തന്റെ പ്രചാരണത്തിലുടനീളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ചവറക്കാരുടെ വിജയണ്ണന്റെ മകനെ അങ്ങനെയൊന്നും അവര് കൈവിട്ട് കളയില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സുജിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേവലം 1065 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമേ സുജിത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് ഇക്കുറി ഇത് അയ്യായിരം കടക്കുമെന്നാണ് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കരുത്തനാണെന്ന് സുജിത് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും വിജയത്തില് കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. താഴെത്തട്ടിലുള്ള പിന്തുണ തനിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് സുജിത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ചവറയില് ജനിച്ച് വളര്ന്ന സുജിത്തിന് ഇവിടെ വലിയ ബന്ധുബലവും സൗഹൃദങ്ങളുമുണ്ട്. മെമ്പര് നാരായണപിള്ളയെന്ന തന്റെ അപ്പൂപ്പന് മുതലുള്ള പാരമ്പര്യവും സുജിത്തിന് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട്. കുടുംബപരമായുള്ള വ്യവസായ ശൃംഖലകളിലൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വ്യവസായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും സുജിത്തിന് തുണയാകുമെന്ന് ഇടത് ക്യാമ്പുകള് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ രവിപിള്ളയെന്ന പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവുമാണ് സുജിത്. രവിപിള്ളയുടെ ഗള്ഫിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മണ്ഡലത്തിലെ മിക്ക വോട്ടര്മാരും നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താനും പ്രചാരണപരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകാനും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കമ്പനി തന്നെ യാത്രാചെലവും അവധിയും നല്കി എത്തിച്ച ഇവരുടെ വോട്ടൊന്നും മറുചേരിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്ന വിശ്വാസവും സുജിത്തിനുണ്ട്.
സ്ഥലത്തെ പ്രധാന സിപിഐ നേതാവായിരുന്ന കെ സി പിള്ളയുടെ പ്രഭാവവും മണ്ഡലത്തില് നിലനില്ക്കുന്നുവെന്നത് ഇടത് പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് ഗുണകരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും മരുക്കമക്കളുമടക്കമുള്ളവരും രവിപിള്ളയുടെ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ഇവരും ഇവരുടെ ഒപ്പമുള്ളവരും വോട്ട് ചെയ്യാനും പ്രചാരണങ്ങളുടെ ചുക്കാന് പിടിക്കാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില് പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം മൂലം ഗള്ഫിലുള്ളവരെ ഇവിടെയെത്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിക്കാനാകുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇവര്ക്ക് എത്തിച്ചേരാനായി. അല്പ്പം ഉയര്ന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നല്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം. സുജിതിന് മണ്ഡലത്തിലുടനീളമുള്ള ബന്ധുബലവും കരുത്താകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ആര്എസ്പിയുടെ കരുത്തനായ നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോണാണ് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ജനവിധി തേടിയത്. ഉമ്മന്ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയില് അംഗമായിരുന്ന ഷിബു അക്കാലത്ത് താന് മണ്ഡലത്തില് നടത്തിയ വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ഷിബുവിനും പറയാന് പിതാവിന്റെ നേട്ടങ്ങളും നന്മകളുമൊക്കെയുണ്ടെന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായിരുന്ന ചവറയുടെ സ്വന്തം ബേബി ജോണ് എതിരാളികള്ക്ക് പോലും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. ചവറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരാള്ക്കും ദേശീയപാതയോരത്ത് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന ബേബിജോണിന്റെ ഓര്മ്മകളുണര്ത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യമാര്ന്ന സ്തൂപം കാണാതെ പോകാനാകില്ല. ബേബിജോണ് സ്മാരക ഗവണ്മെന്റ് കോളജും കേരള മിനറല്സ് ആന്ഡ് മെറ്റല്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കെഎംഎംഎല്ലും ഐആര്ഇ എന്ന മണ്ണു കമ്പനിയുമൊക്കെ ദേശീയപാതയോരത്ത് തന്നെ പ്രൗഢിയോടെ തല ഉയര്ത്തി നില്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും മണ്ഡലത്തില് ദൃശ്യമാണ്. ഇതിനൊക്കെ പിന്നില് ബേബി ജോണ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ അതികായന്റെ കരങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം ഓര്ക്കുന്ന ഒരു പഴയതലമുറയ്ക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്കും ഷിബുവിനെ അങ്ങനെയങ്ങ് എഴുതി തള്ളാനാകുമോ എന്നാണ് യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചോദ്യം. പതിനായിരത്തിന് മേല് ഭൂരിപക്ഷം നല്കി ഷിബുവിനെ ചവറക്കാര് വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല് എന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകനും കിഴക്കേ കല്ലട ഉപ്പൂട് എം എം എച്ച്എസ്എസിലെ സോഷ്യോളജി അധ്യാപകനുമായ ആദര്ശ് വാസുദേവന് പറയുന്നു. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് ഷിബുവിലൂടെ ചവറക്കാര്ക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ ലഭിക്കുമെന്നും ആദര്ശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തീര്ത്തും പുതുമുഖമായ കെ ആര് രാജേഷാണ് എന്ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി ചവറയില് അങ്കത്തട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. നിരവധി ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതിയായ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയാണ് കെ ആർ രാജേഷ്. നിലവിലുള്ള കേസുകളില് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 307 പ്രകാരം കൊലപാതക ശ്രമവും ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്.
യുവവോട്ടര്മാരിലാണ് രാജേഷിന്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാല് മണ്ഡലത്തില് ഇടതുമുന്നണിയും എന്ഡിഎയും തമ്മില് ചില നീക്കുപോക്കുകളുണ്ടെന്നാണ് യുഡിഎഫ് വൃത്തങ്ങളുടെ ആരോപണം. ആരോപണം തള്ളുകയാണ് ഇടത് ക്യാമ്പ്.
അതേസമയം മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള് ഒരു പ്രവചനം അസാധ്യമാണെന്ന് തന്നെ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ശാസ്താംകോട്ട ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കോളജിലെ രാഷ്ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം മുന് അധ്യാപകനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശീലകനുമായ ഡോ.എ മോഹന്കുമാര്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൗമ്യനായ നിലവിലെ എംഎല്എ മണ്ഡലത്തില് ഏറെ ജനകീയനാണെന്നും മോഹന്കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമ്പന്നമായ കുടുംബപശ്ചാത്തലവും ഡോക്ടര് എന്ന പദവിയുമൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോള് സുജിത്തില് ഇല്ല. അവരോടൊപ്പം അവരിലൊരാള് തന്നെ ആയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. പാട്ടുപാടിയും കുട്ടികളെ കൊഞ്ചിച്ചുമെല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് അയാള് കടന്ന് കയറി.
അതേസമയം മന്ത്രിമന്ദിരങ്ങളില് ജനിച്ച് വളര്ന്ന ഉന്നത പദവിയില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഷിബു ബേബിജോണ് ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആളല്ലെന്നും മോഹന്കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അന്ന് ആളുകളോട് ഇടപഴകുന്നതില് ഷിബുവിന് ചില പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷകളും ഒരു അന്യഥാ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ളവരുമായി- ഷിബുവിന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിമാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മണ്ഡലത്തില് വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ഒന്നും ഷിബുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. അന്ന് അച്ഛന്റെ മേല്വിലാസം തന്നെയാണ് ഷിബുവിനെ തുണച്ചത്.
എന്നാലിപ്പോള് ഈ ഷിബു ബേബി ജോണ് അടിമുടി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മോഹന്കുമാറിന്റെ വിലയിരുത്തല്. അച്ഛനെക്കാള് ഇയാള് ജനകീയനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാല് പോലും അതിശയോക്തി ആകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സുജിത്തിന് അത്രയെളുപ്പം മണ്ഡലത്തെ കൈപ്പിടിയില് ഒതുക്കാനാകുമോയെന്ന് ഇപ്പോള് പറയാനാകില്ലെന്നും മോഹന്കുമാര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏതായാലും ചില വോട്ടുകള് പിടിച്ച് മാറ്റുമെന്നതിന് അപ്പുറമൊന്നും എന്ഡിഎയ്ക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യമെന്നും മോഹന്കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം ഇവരുടെ വോട്ടുകള് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നതും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ചോര്ച്ച തടയാന് കേന്ദ്രനിരീക്ഷകരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ചില അടിയൊഴുക്കുകള് ഉണ്ടായി കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
മണ്ഡലത്തില് ജാതിമത ഘടകങ്ങള് അത്രയൊന്നും നിര്ണായകമല്ലെന്നും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമുള്ള മണ്ഡലത്തില് മതവും ജാതിയുമൊന്നും പണ്ട് മുതല് തന്നെ വലിയ ഘടകമാകാറിലെന്നും മോഹന്കുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്ര പോരാട്ടം തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തില് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇടത് സ്വഭാവം ഏറെ കൂടതലുള്ള, തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണിത്. കയര്-കശുവണ്ടി-മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കര്ഷകരുമാണ് മണ്ഡലത്തില് ഏറെയും. ഇപ്പോള് പുതുതലമുറയിലെ കുറച്ച് പേര് സര്ക്കാര് ജോലിക്കാരായുമുണ്ട്. മണ്ഡലത്തില് പ്രവാസികളുമിപ്പോള് ഗണ്യമായുണ്ട്.
1977ല് രൂപീകൃതായ മണ്ഡത്തില് 2021ലെ വോട്ടര്പട്ടിക പ്രകാരം 181640 വോട്ടര്മാരാണ് ഉള്ളത്. സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മൂന്നില് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വോട്ട് പങ്കാളിത്തത്തില് വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാകില്ല. മണ്ഡലത്തിലെ ചവറ, നീണ്ടകര, പന്മന, തെക്കുംഭാഗം, തേവലക്കര പഞ്ചായത്തുകളില് തെക്കുംഭാഗം മാത്രമാണ് ഇടതിന് ഒപ്പമുള്ളത് എന്നതം എടുത്ത് പറയേണ്ടുണ്ട്. ചവറ മണ്ഡലത്തില് പെടുന്ന കൊല്ലം കോര്പ്പേഷന് ഡിവിഷുകളില് ഇടതും വലതു ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. മൂന്ന് ഡിവിഷനുകള് വീതമാണ് ഇരുവര്ക്കുമുള്ളത്. എന്ഡിഎയ്ക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷനുകളും സ്വന്തമായുണ്ട്.
1977ല് മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതല് 2001 വരെ ബേബി ജോണായിരുന്നു മണ്ഡലത്തെ നിയമസഭയില് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ആദ്യം ഇടതിനൊപ്പമായിരുന്ന ബേബിജോണിനെ മുന്നണി മാറിയിട്ടും മണ്ഡലം കൈവിട്ടില്ല. തുടര്ന്ന് ഷിബു വന്നു. 2006ല് അന്ന് എതിര് ചേരിയിലായിരുന്ന എന് കെ പ്രേമചന്ദ്രന് ഷിബുവിനെ പൊരുതി തോല്പ്പിച്ചു. 2011- 16ല് വീണ്ടും ഷിബുവെത്തി. എന്നാല് 2016ല് മണ്ഡലത്തില് അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ് അരങ്ങേറി. സ്ഥലത്തെ വ്യവസായിയും പ്രാദേശിക നേതാവുമായ എന് വിജയന്പിള്ള വിജയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്നായിരുന്നു 2021ല് മകന് ഡോ സുജിത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശനം.
ആലപ്പുഴയിലെ കായംകുളത്ത് നിലവിലെ എംഎല്എ യു പ്രതിഭയും മുന്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗി ആയിരുന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് എം ലിജുവും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഭാരത് ധര്മ്മ ജനസേന(ബിഡിജെഎസ്)യില് നിന്നുള്ള തമ്പി മേട്ടുതറയാണ് എന്ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ യുഡിഎഫിലെ ഘടകക്ഷിയായ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ സ്ഥലത്തെ ഒരു നേതാവ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കും വിധം പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് വലിയ വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ നിശ്ചയമായും സ്വാധീനിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ കായംകുളത്ത് 73.36 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇക്കുറി ഇത് 72.71 കുറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് ഒന്നരശതമാനത്തോളം കുറവ്.
എന്നുമെന്നും തോല്ക്കാന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന നേതാവെന്ന അപഖ്യാതി തനിക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്ന എം ലിജുവിന്റെ കണ്ണീരോടെയുള്ള അഭ്യര്ത്ഥനയും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്മാര് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് അറിയണമെങ്കില് ഫലം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തൃശൂര് ജില്ലയിലെ നാട്ടികയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ഏറ്റുമുട്ടിയ മറ്റൊരു മണ്ഡലം. പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലമായ ഇവിടെ നിലവിലെ എംഎല്എ സി സി മുകുന്ദന് ഇക്കുറി എന്ഡിഎയില് നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നു എന്നതാണ് ഇക്കുറി ഈ മണ്ഡലത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. സിപിഐയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന മുകുന്ദന്, ഇക്കുറി ഇടതുമുന്നണി സിപിഐയിലെ വനിതാ നേതാവ് ഗീതാഗോപിക്ക് സീറ്റ് നല്കാന് മുന്നണി തീരുമാനിച്ചതോടെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് വിട്ട് പോകുകയും ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയുമായിരുന്നു. യുഡിഎഫില് നിന്ന് അഡ്വ.സുനില്കുമാറാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. നാട്ടികയില് കഴിഞ്ഞ തവണ 71.33ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇക്കുറി ഇത് 74 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടര ശതമാനത്തില് കൂടുതല് വര്ദ്ധന. ഈ വളര്ച്ച ഫലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം.
നാട്ടികയിലെ പുത്തന് രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള് എങ്ങനെ മണ്ഡലത്തിലെ വിധി നിര്ണയിക്കുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും. പാര്ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച് തന്നെ ആണ് മുകുന്ദന് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് മുകുന്ദന് വേണ്ടി എത്തിയെന്നത് അവസരം മുതലെടുക്കാനുള്ള എന്ഡിഎയുടെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ആണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലമാണ് ഇക്കുറി മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലം. പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ നിലവിലെ അംഗം കൂടിയായ ഇന്ത്യന് നാഷണല് ലീഗിന്റെ(ഐഎന്എല്) അഹമ്മദ് ദേവര്കോവിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത് മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ജനവിധി തേടുന്നത്. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യന് യൂണിയന് മുസ്ലീം ലീഗ്(ഐയുഎംഎല്)അഡ്വ.ഫൈസല് ബാബു കളത്തിലുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ടി റനീഷാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നത്. കോഴിക്കോട് സൗത്തില് കഴിഞ്ഞ തവണ 74.25 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇക്കുറി ഇത് 78.17 ആയി കുതിച്ചുയര്ന്നിരിക്കുന്നു. നാല് ശതമാനത്തോളം വര്ദ്ധന.
വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടിയാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു മണ്ഡലം. പട്ടികവര്ഗമണ്ഡലമായ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രി കൂടിയായ ഒ ആര് കേളു ജനവിധി തേടുന്നു. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ഉഷ വിജയനാണ് രംഗത്തുള്ളത്. ബിജെപിയുടെ പി ശ്യാംരാജുമാണ് കളത്തില്. കഴിഞ്ഞ തവണ മാനന്തവാടിയില് 76.42ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇത് 74.78 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ്.
ഏതായാലും പോളിങ് ശതമാനത്തില് ഈ മണ്ഡലങ്ങളില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണവുമെല്ലാം എങ്ങനെയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില് പ്രതിഫലിക്കുക എന്നറിയാന് മെയ് നാല് വരെ കാത്തിരുന്നേ തീരൂ.