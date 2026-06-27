വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി; നിയമസഭ കലുഷിതമാകാന് സാധ്യത, പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ എൽഡിഎഫിന് വിനയായേക്കും
നികുതി നിശ്ചയിച്ചാലും യുഡിഎഫിലെ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മദ്യനയം തീരുമാനിക്കൂയെന്ന നിലപാടിൽ മുഖ്യമ്രന്തി വി ഡി സതീശൻ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്
Published : June 27, 2026 at 7:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന് വീര്യമേറാൻ സാധ്യത. മദ്യത്തിന് കുറഞ്ഞ നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ബജറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ്, ബിജെപി കക്ഷികളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ വി എം സുധീരനും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദേശമുൾപ്പെടെ നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ മദ്യനയ ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതാകുമെന്നാണ് സിപിഎം വാദം.
മുൻ ധനമന്ത്രിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ തന്നെ ഇത് ഉന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നികുതി നിശ്ചയിച്ചാലും യുഡിഎഫിലെ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മദ്യനയം തീരുമാനിക്കൂയെന്ന നിലപാടിൽ മുഖ്യമ്രന്തി വി ഡി സതീശൻ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷയത്തിൽ സഭാതലം കലുഷിതമാകാനാണ് സാധ്യത.
പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ എൽഡിഎഫിന് വിനയായേക്കും
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ എൽഡിഎഫിന് വിനയായേക്കും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തും ആഗോള മദ്യക്കമ്പനിയായ ബക്കാഡി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്ന രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. 2016 മുതൽ കമ്പനി അധികൃതർ ഇതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മറ്റൊരു കമ്പനിയായ എസ്ഡിഎഫും സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും അന്നത്തെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എസ് അനന്തകൃഷ്ണൻ ഇത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് 2021 ഡിസംബർ നൽകിയ കത്തിൻ്റെ പകർപ്പും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലാണ് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയുമുള്ളത്. മദ്യമാണെന്ന ധാരണയില്ലാതെ ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഒരുവശത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടിയായ തൂഫാൻ നടപ്പാക്കിയ ശേഷം മറുവശത്ത് ലഹരി ഒഴുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വാദം.
എതിർപ്പുമായി സുധീരനും സഭകളും
മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും മുതിർന്ന നേതാവും നിലവിൽ കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിസംഗവുമായ വി എം സുധീരനും കടുത്ത എതിർപ്പാണ് വിഷയത്തിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത മദ്യനയത്തിന് എതിരാണ് നിലവിലെ നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയമെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് അദ്ദേഹം മുഖ്യമ്രന്തി വി ഡി സതീശന് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ തലശ്ശേരി അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാര് ജോസഫ് പാംപ്ലാനി, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്നിവരും നികുതി കുറച്ചതിൽ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ട്.
യുഡിഎഫിനെ ബാധിക്കാനിടയില്ല : ജോസഫ് സി മാത്യു
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി കുറച്ച നടപടി യുഡിഎഫിനെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കാണുന്നില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ജോസഫ് സി മാത്യു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചാൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാനിടയില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് 29 ബാറുകളിൽ നിന്ന് 906ലേക്ക് ബാറുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച നടപടി ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ഒരു വിഷയമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് മേൽക്കൈ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.