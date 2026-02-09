ETV Bharat / state

ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി തട്ടിപ്പ്: പ്രതിയുടെ 'മാനസിക നില' റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല, മെഡി.കോളജ് സൂപ്രണ്ടിന് കോടതി നോട്ടീസ്

ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധിയിലെ 14 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മാനസിക നില റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാത്തതിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിന് വിജിലൻസ് കോടതി വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചു

LOTTERY WELFARE FUND SCAM
ജില്ലാ കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ 14 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ കെ സംഗീതിൻ്റെ മാനസിക നില പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാത്തതിൽ കോടതി കർശന നിലപാടിൽ. മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചു. റിപ്പോർട്ടോ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളോ നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ജഡ്ജി എ മനോജിൻ്റെ നടപടി.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ സംഗീത‍ിനെയും ഇടനിലക്കാരനായ രണ്ടാം പ്രതി അനിൽകുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിജിലൻസ് നേരത്തെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന വാദമാണ് പ്രതിഭാഗം ഉയർത്തിയത്. സംഗീത‍ിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതി അനിൽകുമാറിനെ മാത്രമായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ വിജിലൻസും തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെയാണ് സംഗീത‍ിനെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

നേരത്തെ പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ പരിശോധന നടത്തി സംഗീതിന് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗം ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർത്തതോടെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചയുണ്ടായതോടെ കോടതി വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയക്കുകയായിരുന്നു.

ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള അംശാദായം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കും സുഹൃത്തും ഇടനിലക്കാരനുമായ അനിൽ കുമാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റിയാണ് 14 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ നിന്ന് മാത്രം 45 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അനിൽ കുമാർ നിർമാണ കമ്പനി ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ബാക്കി തുക ബാങ്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി ഇടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിജിലൻസ് കേസ്. സംസ്ഥാനത്തെ പാവപ്പെട്ട ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നീക്കിവച്ച പണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലുള്ള ഒത്താശയോടെ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ചികിത്സാ സഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ നൽകുന്ന അംശാദായമാണ് സംഗീത് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വകമാറ്റിയത്.

"തട്ടിപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ പ്രതിക്ക് മാനസിക രോഗം ഇല്ലായിരുന്നോ?" എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ. ഇതോടെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം താൽക്കാലികമായി പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിനിടെ എസ്എഫ്ഐ കണ്ണൂര്‍- കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതാക്കള്‍ ഏറ്റുമുട്ടി, പരാതി

TAGGED:

LOTTERY FUND FRAUD
MEDICAL COLLEGE SUPERINTENDENT
SANGEETH MENTAL HEALTH TEST
VIGILENCE COURT
LOTTERY WELFARE FUND SCAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.