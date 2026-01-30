ETV Bharat / state

ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി തട്ടിപ്പ്: പ്രതിയുടെ മാനസികനില പരിശോധിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് കോടതി

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനാണ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

ETV Bharat Kerala Team

January 30, 2026

തിരുവനന്തപുരം: ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ 14 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ക്ലർക്ക് സംഗീത‍ിന്‍റെ മാനസികനില പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനാണ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. നേരത്തെ സംഗീത‍ിന് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രതിഭാഗം അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് മാനസികനില പരിശോധിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എ. മനോജ് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രതികളെ വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ സംഗീത‍ിനെയും ഇടനിലക്കാരനായ രണ്ടാം പ്രതി അനിൽകുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിജിലൻസ് നേരത്തെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അന്വേഷണസംഘം എത്തിയപ്പോൾ, സംഗീത് മാനസിക രോഗിയാണെന്നും അതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ നൽകരുതെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.

തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സമയത്ത് പ്രതിക്ക് മാനസിക രോഗം ഇല്ലായിരുന്നോ എന്ന് കോടതി പ്രതിഭാഗത്തോട് വാക്കാൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. സംഗീത‍ിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതി അനിൽകുമാറിനെ മാത്രമായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ വിജിലൻസും തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെയാണ് സംഗീത‍ിനെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ അടയ്ക്കേണ്ട അംശാദായം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കും സുഹൃത്തായ അനിൽകുമാറ‍ിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും വകമാറ്റിയാണ് പ്രതികൾ 14 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിയെടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാത്രം 45 ആധാരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഇതിന് പുറമെ അനിൽകുമാർ നിർമ്മാണ കമ്പനി ആരംഭിക്കുകയും ബാക്കി തുക ബാങ്കുകളിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി ഇടുകയും ചെയ്തതായാണ് വിജിലൻസ് കേസ്. മെഡിക്കൽ ബോർഡ‍ിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ കേസിന്‍റെ തുടർനടപടികളിൽ നിർണായകമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

