ഓണം ബമ്പര് അടിച്ചില്ല; പിന്നാലെ കത്തിക്കുത്ത്, ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു
കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവത്തിനാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അതിർത്തിയായ നെൻമേനി പഞ്ചായത്തിലെ നമ്പ്യാർകുന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ലോട്ടറി കട നടത്തുന്ന വിനീത രജീഷിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ സ്വന്തം കടയിൽ വെച്ച് കുത്തേറ്റത്
Published : September 27, 2026 at 4:46 PM IST
വയനാട്: ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയെടുത്തിട്ടും സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിക്ക് ക്രൂര മർദനവും കത്തിക്കുത്തും. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി നമ്പ്യാർകുന്നിൽ ലോട്ടറി സ്റ്റാൾ നടത്തുന്ന വിനീതയ്ക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ വെട്ടേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് പാട്ടവയൽ സ്വദേശി ശിവകുമാറിനെ നൂൽപ്പുഴ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിനീത രജീഷിനെ (32) ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവത്തിനാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അതിർത്തിയായ നെൻമേനി പഞ്ചായത്തിലെ നമ്പ്യാർകുന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നമ്പ്യാർകുന്നിൽ 'പൂങ്കാവനം' എന്ന പേരിൽ ലോട്ടറി കട നടത്തുന്ന വിനീത രജീഷിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ സ്വന്തം കടയിൽ വച്ച് കുത്തേറ്റത്. ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി വിനീതയുടെ സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തമിഴ്നാട് പാട്ടവയൽ സ്വദേശി ശിവകുമാർ (44) , തനിക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ ആക്രമണം സ്റ്റാളിൽ കയറിച്ചെന്ന് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
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ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റെടുത്തിട്ടും സമ്മാനം അടിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കടയിലെത്തിയ ശിവകുമാർ വിനീതയുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയായിരുന്നു. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ കൈയിൽ കരുതിയ കത്തി പുറത്തെടുത്ത് വിനീതയുടെ തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും കുത്തുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് പ്രതിയെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലീസിലേൽപ്പിച്ചത്. തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിനീതയെ ഉടൻതന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പാട്ടവയൽ സ്വദേശി ശിവകുമാറിനെ നൂൽപ്പുഴ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമമുൾപ്പെടെ മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ബോധപൂർവ്വമുള്ള ശ്രമത്തിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം
സംഭവത്തിൽ ഇയാൾ വിനീതയുടെ കടയിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ ഇടപെടലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമാണ് ഉണ്ടായത്. വിനീതയെ ആക്രമിച്ച ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി ശിവകുമാറിനെ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് തടഞ്ഞു വച്ചത്. കഴുത്തിനും തലയ്ക്കും കുത്തേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിലായിരുന്ന വിനീതയെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ടിക്കറ്റിന് സമ്മാനം അടിച്ചില്ലെന്ന വിചിത്രമായ കാരണത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രോഷമാണ് നാട്ടുകാർക്കിടയിലുള്ളത്.
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