ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ തട്ടിപ്പ്: ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മാനസിക നില തൃപ്‌തികരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്‌ടിച്ച് ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്നും 14 കോടി രൂപയാണ് പ്രതി തട്ടിയടുത്തത്. പേരൂർക്കട മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്‌ടറാണ് ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മാനസിക നില തൃപ്‌തികരമെന്ന് അറിയിച്ചത്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്‌ടിച്ച് ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്നും 14 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മാനസിക നില തൃപ്‌തികരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പേരൂർക്കട മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്‌ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും ക്ലർക്കുമായ സംഗീത് കെയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇത്തരം ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ട് അംഗികരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗ അഭിഭാഷകൻ തർക്കം ഉന്നയിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യ നില സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വാക്കാൽ കോടതി വിജിലൻസിനോട് നിർദേശിച്ചു. കേസ് ഈ മാസം 27ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഇതിന് ശേഷം ആരോഗ്യ നില തൃപ്‌തികരമെങ്കിൽ പ്രതികളെ വിജിലൻസിൻ്റെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ നൽകും. തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ അടയ്ക്കുന്ന അംശാദായം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കും സുഹൃത്തായ അനിൽ കുമാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റിയാണ് സംഗീത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. തട്ടിയെടുത്ത 14 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ മാത്രം 45 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടത്തി.

ഇടനിലക്കാരനായ അനിൽ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണക്കമ്പനി ആരംഭിക്കുകയും ബാങ്കിൽ ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിൽ നിന്നും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റെടുത്താണ് സംഗീതിൻ്റെ സഹോദരൻ സമ്പത്തിന് നൽകിയത്. ബോർഡ് സിഇഒമാരായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിൽ പോലും വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

