ചെരുപ്പിലെ ബബിൾഗത്തിൽ സ്വർണത്തിളക്കം; നഷ്ടപ്പെട്ട കെട്ടുതാലി ഉടമയ്ക്ക് നാടകീയമായി തിരികെ കിട്ടി

ഒരു നാടാകെ തിരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വസ്തുക്കൾ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൺമുന്നിലെത്താറുണ്ട്. അത്തരമൊരു വേറിട്ട അനുഭവത്തിൻ്റെ കഥ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 2:23 PM IST

കാസർകോട്: സിനിമാക്കഥകളെപോലും വെല്ലുന്നൊരു തിരിച്ചുകിട്ടലിൻ്റെ അദ്ഭുതത്തിലാണ് ഉദുമ പള്ളിക്കര നിവാസികൾ. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുകരുതി ഉപേക്ഷിച്ച കെട്ടുതാലി ആഴ്ചകളോളം കിടന്നത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പഴയ ചെരുപ്പിനടിയിലെ ബബിൾഗത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച നിലയിൽ.

ഒടുവിൽ ഹരിതകർമസേനയുടെ കൈകളിൽ എത്തിയതോടെയാണ് തികച്ചും നാടകീയമായി കെട്ടുതാലി യഥാർഥ ഉടമയുടെ കഴുത്തിൽത്തന്നെ തിരികെയെത്തിയത്. ഒരു നാടാകെ തിരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വസ്തുക്കൾ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൺമുന്നിലെത്താറുണ്ട്. അത്തരമൊരു വേറിട്ട അനുഭവത്തിൻ്റെ അമ്പരപ്പിലാണിപ്പോൾ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് താലി നഷ്ടപ്പെട്ട ജിഷയും കുടുംബവും.

വിഷു വിരുന്നിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണം
പള്ളിക്കര ചെർക്കാപ്പാറയിലെ കടയുടമ കനകയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിഷുവിന് മുൻപാണ് ബന്ധുവായ ജിഷ വിരുന്നെത്തിയത്. സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിനിടെ അവിചാരിതമായാണ് ജിഷയുടെ ഒരു പവൻ്റെ താലി അവിടെവച്ച് കളഞ്ഞുപോയത്. കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന മാല പൊട്ടിയതിനൊപ്പമാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള താലിയും കാണാതായത്.

സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധിപ്പേർ ഒത്തുകൂടി വീടും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും അരിച്ചുപെറുക്കി. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് വിവരമെത്തിച്ചു. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.

ഏറെനേരം തിരഞ്ഞിട്ടും സ്വർണം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒടുവിൽ താലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വലിയ സങ്കടത്തോടെ ജിഷ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അന്ന് ജിഷയോടൊപ്പം താലി തിരയാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ സുധയും എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. സ്വർണം ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ കിട്ടില്ലെന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു എല്ലാവരും.

ചെരുപ്പിലൊളിപ്പിച്ച അദ്ഭുതം
എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച മാലിന്യശേഖരണത്തിനിറങ്ങിയ ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളായ സുജ വെളുത്തോളിയുടെയും സുനിത വെളുത്തോളിയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ആ അദ്ഭുതം തേടിയെത്തിയത്. സുധയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇവർ പതിവുപോലെ പൊട്ടിയ ചെരുപ്പുകളും മറ്റ് പാഴ്വസ്തുക്കളും ശേഖരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അന്ന് ജിഷയുടെ താലി തിരയാൻ പോയ സമയത്ത് സുധ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പും ഇതിനിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുദിവസം മുൻപ് അത് പൊട്ടിപ്പോയതിനാൽ മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർ ഹരിതകർമസേനയ്ക്ക് കൈമാറി.

ശേഖരിച്ച പഴയ ചെരുപ്പുകൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനിടെ സുജയാണ് ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ലാതെ ചെളിയും അഴുക്കും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു ബബിൾഗമാണെന്ന് അടുത്തുനിന്നവർക്കും വ്യക്തമായി. മാലിന്യം കൃത്യമായി വേർതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബബിൾഗം വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിലെ സ്വർണത്തിളക്കം അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

ഓർമയിലെ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം
ഉടൻതന്നെ സുജയും സുനിതയും ചേർന്ന് ബബിൾഗം പൂർണമായും ചെരുപ്പിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തിയെടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കാണാതായ കെട്ടുതാലിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കണ്ടെത്തിയത് യഥാർഥ സ്വർണം തന്നെയാണെന്ന് അവർ ഉരച്ചുനോക്കി കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്ന താലി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന സന്ദേശം സുജയുടെ ഓർമയിലെത്തി.

സമയം വൈകാതെ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഉടമയായ സുധയെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. അവർ ജിഷയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട താലിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അന്നത്തെ തിരച്ചിലിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.

തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷം
വിവരമറിഞ്ഞ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരംഗമായ നാരായണിയെയും ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഉടമയെ കണ്ടെത്തി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലവരുന്ന താലി അവർ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ നൽകി.

വലിയ സങ്കടത്തോടെ വിടപറഞ്ഞ സ്വർണം അവിചാരിതമായി തിരികെക്കിട്ടിയതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ജിഷ ഇപ്പോൾ. ഒട്ടും വൈകാതെ താലി സ്വീകരിച്ച് അവർ വിണ്ടും മാലയിൽ കോർത്തു. മാലിന്യത്തിൽനിന്നും പവൻ കണ്ടെത്തി ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയ സേനാംഗങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത നാട്ടിലാകെ പാട്ടായി. നിരവധിപ്പേരാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിയും ഫോണിലൂടെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്.

Also Read: ഒരിറ്റ് ദാഹജലത്തിന് ഇനി അലയേണ്ട; ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ശുദ്ധജലവുമായി ബാലുശേരിയിലെ വാട്ടർ എടിഎം

