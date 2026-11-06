'വിജയവാർത്തയ്ക്കായി അർധരാത്രിവരെ കാത്തിരുന്നു', നിത്യ രാമൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് കുടുംബം
ടി കെ ദേവനാരായണൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ടി കെ ഭവാനിയുടെ മകൾ സുധയുടെ മകളാണ് നിത്യ.
Published : November 6, 2026 at 8:54 PM IST
തൃശൂർ: അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് മേയർ പദവിയിലേക്ക് നിത്യ വി. രാമൻ എത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയ നടക്കാവിലെ ശ്രീശ്രുതി വീട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിനപ്പുറം, തൃശൂരിൽ ജനിച്ച് ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യവർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച പെൺകുട്ടി അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ നഗരത്തിൻ്റെ മേയർ പദവിയിലേക്കുയർന്നതിൻ്റെ അഭിമാനം കൂടിയാണിത്. നിത്യയുടെ വിജയവാർത്ത അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അർധരാത്രിവരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ബന്ധുക്കളായ പ്രൊഫ. ടികെ ദേവനാരായണനും ഭാര്യ പുഷ്പയും കുടുംബവും.
നിലവിലെ മേയർ കാരൻ ബാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 45-കാരിയായ നിത്യ രാമൻ ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ മേയർ പദവിയിലെത്തിയത്. നഗരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ-അമേരിക്കൻ വനിതാ മേയർ എന്ന നേട്ടവും നിത്യ സ്വന്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ വിജയത്തിന് തൃശൂരിലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. നിത്യയുടെ ജന്മനാടും ബാല്യകാല ഓർമകളിലെ പ്രധാന ഇടവും തൃശൂരാണ്.
സെൻ്റ് തോമസ് കോളജിൽ ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ച ടികെ ദേവനാരായണൻ്റെ സഹോദരി ടികെ ഭവാനിയുടെ മകൾ സുധയുടെ മകളാണ് നിത്യ. നിത്യയുടെ അമ്മ സുധ തൃശൂരിലാണ് വളർന്നത്. അച്ഛൻ ആർ വെങ്കിട്ടരാമന് കെൽട്രോണിൽ ജോലി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കുടുംബം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉപരിപഠനത്തിനായി അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ സുധയും നിത്യയും വീണ്ടും തൃശൂരിലെത്തി. സുധ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു.
നിത്യയുടെ ബാല്യകാല ഓർമകളിൽ തൃശൂരിനും പഴയ നടക്കാവിലെ കുടുംബ വീടിനും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. എൽകെജി, യുകെജി, ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠനം തൃശൂരിലെ ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിറിലായിരുന്നു. സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് ബന്ധുക്കളായ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പഴയ നടക്കാവിലെ വീട്ടിൽ കളിച്ചും സമയം ചെലവഴിച്ചുമാണ് നിത്യ വളർന്നത്.
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നിത്യയും ദേവനാരായണൻ്റെ മകനും തമ്മിൽ അഞ്ച് വയസിൻ്റെ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് കളിച്ചും കുടുംബ വീട്ടിൽ ഒത്തുച്ചേർന്നും ചെലവഴിച്ച ബാല്യകാലം ഇരുകുടുംബങ്ങൾക്കും ഇന്നും മധുരമുള്ള ഓർമയാണ്. ശാന്തസ്വഭാവവും എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹപൂർവമായ പെരുമാറ്റവും ചിരിച്ച മുഖവുമുള്ള കുട്ടിയായാണ് നിത്യയെ പുഷ്പ ഓർക്കുന്നത്. സ്കൂളിലും മികച്ച പേരുണ്ടായിരുന്ന നിത്യ ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു.
നിത്യയുടെ അമ്മ സുധയും തൃശൂരിലാണ് പഠിച്ചുവളർന്നത്. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ വിവേകോദയം ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു പഠനം. പിന്നീട് വിമല കോളജിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിൽ ബിരുദം നേടി. തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അത് കൊണ്ടുതന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തൃശൂരുമായുള്ള ബന്ധം നിത്യയുടെ ബാല്യത്തിനപ്പുറവും നീളുന്നതാണ്.
ലോസ് ആഞ്ചലസ് സിറ്റി കൗൺസിലിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് നാലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ടുതവണ വിജയിച്ച നിത്യ, നഗരത്തിലെ ഭവനരഹിതർക്കായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഭവനരഹിതർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും വീടുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുമായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് നിത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി.
ഹോളിവുഡ് തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവുമായ വാലി ചന്ദ്രശേഖരനാണ് നിത്യയുടെ ഭർത്താവ്. മക്കൾ കർണയും കാവേരിയും. അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിനിടയിലും നിത്യയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യകാല ഓർമകളിൽ തൃശൂരിന് മധുരമുള്ള ഇടമാണ്. പഴയ നടക്കാവിലെ ശ്രീശ്രുതി വീട്ടിൽ ഇന്നും ആ ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ കഥകൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. തൃശൂരിൽ ജനിച്ച് പഠിച്ചുവളർന്ന നിത്യയുടെ നേട്ടം ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, നാടിനും അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്.
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