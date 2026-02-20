ETV Bharat / state

ക്വാറിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടം; ക്ലീനർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു

ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണ് അപകടം നടന്നത്.ആറ് മണിക്കൂറിലധികമായി തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡ്രൈവറെ നേരത്തെ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Lorry fell in to a quary (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 7:58 PM IST

മലപ്പുറം: ക്വാറിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായതിൽ ക്ലീനറെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് മലപ്പുറം ആതവനാട് ലോറി ക്വാറിയിലേക്ക് വീണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ലോറിയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ക്വാറിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.

ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ക്ലീനർ മുസ്‌തഫക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു തവണ റോപ്പ് കെട്ടി ലോറി പൊക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ശ്രമം പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാലാം തവണത്തെ പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോറിയുടെ മുൻഭാഗം ഏകദേശം പകുത്തിയോളം ഉയർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ലോറി ഭാഗികമായി ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇരുട്ട് വീണതിനാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോറിയുടെ കാമ്പിനിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്‌ധർ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

പ്രദേശത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രധാന റോഡിലുള്ള തിരക്ക് ഒഴുവാക്കാൻ വേണ്ടി ക്വാറിക്ക് സമീപത്തെ വഴിയിലൂടെ വന്നതായിരുന്നു വാഹനം. 65 അടിയോളം താഴ്‌ചയുള്ള മാലിന്യത്താൽ മുങ്ങിയ ക്വാറയിലേക്കാണ് ലോറി വീണത്. ക്വാറിയുടെ ആഴക്കൂടുതൽ തെരച്ചിലിന് വെല്ലുവിളിയാക്കുന്നുണ്ട്. തിരൂരിൽ നിന്നുള്ള സ്‌കൂബ ടീം, ഫയർ ഫോഴ്‌സ്, പൊലീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്.

