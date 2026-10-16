മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് ഡ്രൈവര്; സ്കൂട്ടറുകള് ഇടിച്ചിട്ടു, നിര്ത്താതെ പോയ ലോറിക്ക് ക്രോസിട്ട് ജീപ്പ്: VIDEO
ലോറി ഡ്രൈവർ കർണാടക സ്വദേശി അഭിലാഷിനെയും ക്ലീനർ ഗുരുവിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : October 16, 2026 at 8:08 PM IST
വയനാട്: തലശേരിയില് മദ്യലഹരിയില് ഡ്രൈവര് ഓടിച്ച ലോറിയിടിച്ച് അപകടം. തലശേരി റോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫിസിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്കൂട്ടറുകളിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് ഒരാള് പരിക്ക്. എരുമത്തെരുവ് സ്വദേശി ഷീൻ മഹമ്മൂദിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ നിർത്താതെ പോയ ലോറിയെ സാഹസികമായി പിന്തുടർന്ന് നാട്ടുകാര് പിടികൂടുകയും പൊലീസില് ഏല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കര്ണാടക സ്വദേശിയായ അഭിലാഷാണ് ലോറി ഓടിച്ചിരുന്നത്. വാഹനത്തില് ക്ലിനര് ഗുരു എന്നയാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് തലശേരി റോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫിസിന് സമീപം നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. കർണാടകയിലെ തുംകൂറിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് അമിതവേഗതയിൽ പോവുകയായിരുന്ന ലോറി, റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകളിൽ ശക്തിയായി ഇടിച്ചു കയറി. പുത്തൻതറ നൗഷാദ്, എരുമത്തെരുവ് കൊല്ലിയിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഷീൻ മഹമ്മൂദ് എന്നിവരുടെ സ്കൂട്ടറുകളിലാണ് ലോറിയിടിച്ചത്.
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അപകടസമയത്ത് മഹമ്മൂദ് വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹമ്മൂദിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് താഴെയിറങ്ങിയ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷമാണ് ലോറി പാഞ്ഞെത്തിയത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് വീഴാതിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് മഹമ്മൂദ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മഹമ്മൂദിനെ ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്.
ലോറി ഡ്രൈവറെ സാഹസികമായി പിടികൂടി
അപകടമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ലോറി നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്കൂട്ടർ ഉടമയായ നൗഷാദ് ലോറിക്ക് പുറകെ ഓടുകയും സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ലോറിയെ സാഹസികമായി പിന്തുടർന്ന് വഴി തടസപ്പെടുത്തി നിർത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ലോറിയും ഡ്രൈവറായ കർണാടക സ്വദേശി അഭിലാഷ്, ക്ലീനർ ഗുരു എന്നിവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
അപകടസമയത്ത് ഡ്രൈവർ അഭിലാഷ് കടുത്ത മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വയനാട് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിര്ത്താതെ പോയ കര്ണാടക രജിസ്ട്രേഷന് ലോറിയെ പിന്തുടര്ന്നാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് അപകടത്തിന് സാക്ഷിയായ നൗഷാദ് പറയുന്നു. അമിത വേഗതയില് പോയ അവരെ ജീപ്പ് ക്രോസ് ഇട്ടാണ് അതിസാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. രണ്ട് വണ്ടികള്ക്കാണ് അപകടം പറ്റിയതെന്നും ഡ്രൈവറും സഹായിയും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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